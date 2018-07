16:54 Uhr

Dorffest in Klingen steht im Zeichen der guten Tat

55 Besucher lassen sich für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei typisieren. Dorfvereine in dem Aichacher Stadtteil sorgen für Essen, Trinken und Unterhaltung

Ganz im Zeichen der Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) stand am Samstag das Dorffest in Klingen (Stadt Aichach). Von einer Kinderolympiade über Aktionsstände der Dorfvereine bis zu musikalischer Unterhaltung war ein buntes Rahmenprogramm geboten. Das lockte viele Besucher an. Allein etwa 70 Kinder nahmen an der Kinderolympiade teil. Bei der Typisierung ließen sich 55 Personen durch einen einfachen Wangenabstrich bei der DKMS neu registrieren. Auch Klingens Pfarrer Michael Schönberger war unter den freiwilligen Helfern, die diese Typisierungsaktion betreuten. Eine solche Anzahl war in etwa das Ziel von Brigitte Lehenberger, die sich ehrenamtlich mit ganzer Leidenschaft für die DKMS engagiert. Sie hofft darauf, dass weitere Dörfer ähnliche Aktionen planen. (eu)

