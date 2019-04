vor 56 Min.

Dorfplatz wird eingeweiht

Edenhausener haben sich einen neuen Mittelpunkt geschaffen

Nach einigen Jahren Baumaßnahmen und viel ehrenamtlicher Arbeit ist es am Samstag, 4. Mai, soweit: Der Dorfplatz in Edenhausen bekommt seinen kirchlichen Segen. Im Rahmen eines Dorffestes wird der schmucke Platz an der Kreuzung in Edenhausen geweiht. Josef Haltmayr, der mit seiner Frau Hilde der maßgebende Motor bei dem Projekt war, freut sich mit seinen vielen Helfern über die Fertigstellung. Bis auf die Toiletten ist alles rechtzeitig fertig.

Die Maßnahme startete bereits im Jahr 2017. Vorgesehen war ein Platz für alle Bürger. Die Edenhausener besorgten sich eine Holzhütte und bauten diese auf dem Platz auf. Die hellblaue Farbe sticht sofort ins Auge. In dieser Hütte lief das meiste ab. Es wurden Feiern abgehalten, die Frauen treffen sich zum Kaffee, Strickkurse wurden gegeben, man traf sich abends einfach so und hatte sich immer etwas zu erzählen.

Dann brauchten die Edenhausener für diverse Geräte eine Garage. Aber es sollte etwas sein, das auch für Feste genutzt werden könnte. Das ist nun gelungen. Das von vielen inzwischen „Stadthalle“ genannte Domizil ergänzt den Gemeinschaftscharakter des Dorfplatzes.

Dazu gehören eine überdachte Sitzgelegenheit und ein Kinderspielplatz mit Geräten, die die Gemeinde Aindling bezahlte. Im Winter wird, wenn es die Temperaturen erlauben, eine Eisstockbahn aufgebaut. Auch nutzen den Platz viele Radfahrer für eine Pause. Sie erfrischen sich am Wasser aus einem Felsen oder erfreuen sich am kleinen Maibaum.

Edenhausen feiert den neuen Dorfmittelpunkt am Samstag. Das Dorffest beginnt um 17 Uhr mit einem Gottesdienst samt Weihe. Willkommen sind dazu alle Bewohner, Freunde und Gäste. (joki)

