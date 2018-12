19.12.2018

Dorfweihnacht an der Linde

Die Todtenweiser Vereine veranstalten am Samstag, 22. Dezember, die Dorfweihnacht.

Mehrere Todtenweiser Vereine feiern am Samstag. Der Erlös kommt sozialen Einrichtungen zugute

Kurz vor Weihnachten findet in Todtenweis die Dorfweihnacht statt. Mehrere Ortsvereine kümmern sich am Samstag, 22. Dezember, um eine vorweihnachtliche Atmosphäre in der Dorfmitte rund um die Linde. Neben dem kulinarischen Angebot wie Feuerwurst, Steaksemmel, Fischburger, Bosna, Tiroler Strauben, Schupfnudeln und Engelslocken wird auch für Getränke gesorgt.

Für die kalten Tage bietet die „Todtenweiser Strickgruppe“ reichlich Strickwaren an. Das Sortiment reicht von Mützen, Schals und Handschuhen bis zu warmen Socken. Eine Blaskapelle sorgt für weihnachtliche Stimmung und mehrere Feuerstellen für die nötige Wärme.

Der Erlös der Dorfweihnacht kommt zu gleichen Teilen der Stiftung St. Johannes in Marxheim und der Kinderinsel Affing zugute. Die Dorfweihnacht findet am Samstag nach dem Konzert der Singrunde um 18 Uhr statt. (brs)

