vor 33 Min.

Dr. Kirsten Höper ist neue Leiterin des Gesundheitsamtes in Aichach

Plus Nachdem Dr. Friedrich Pürner versetzt worden war, bekam das Gesundheitsamt in Aichach kurzfristig eine neue Leiterin: Dr. Kirsten Höper. Welche Erfahrungen sie mitbringt.

Von Nicole Simüller

Dr. Kirsten Höper ist die neue Leiterin des Aichacher Gesundheitsamtes. Die 54-Jährige trat in der vergangenen Woche die Nachfolge von Dr. Friedrich Pürner an, nachdem dieser ans Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit versetzt worden war. Gleich zu Beginn musste sich Höper mit dem Spital in Aichach befassen, an dem 15 Bewohner und 15 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

Die Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und Mutter von zwei Kindern arbeitete in den vergangenen 18 Jahren am Gesundheitsamt im Nachbarlandkreis Augsburg. Während sie dort in dem geografischen Bereich, für den sie zuständig war, zu Beginn alle anfallenden Aufgaben übernahm, kümmerte sie sich später unter anderem um die Schuleingangsuntersuchung und leitete den Schulärztlichen Dienst im Landkreis Augsburg.

Neue Gesundheitsamtsleiterin in Aichach lebt seit 2000 in Region Augsburg

Seit dem Jahr 2000 lebt Höper in der Region Augsburg. Ursprünglich stammt sie aus Franken: In Oberfranken ging sie zur Schule, in Mittelfranken studierte sie.

Landrat Klaus Metzger freute sich über die "nahtlose Nachbesetzung" der Leitungsstelle im Aichacher Gesundheitsamt. Sein Dank ging an seinen Amtskollegen Martin Sailer im Nachbarlandkreis Augsburg, der Metzger zufolge zugestimmt hatte, Höper "zumindest zeitweise abzugeben".

Metzger zufolge will sich die neue Gesundheitsamtsleiterin im Lauf des nächsten Jahres beruflich verändern. Bis dahin müsse sich die Regierung überlegen, wie sie die Stelle in Aichach nachbesetze.

Team des Gesundheitsamts Aichach besteht aus festen 19 Mitarbeitern

Die Regierung hatte nach Pürners Versetzung, die innerhalb von weniger als einer Woche vollzogen wurde, angekündigt, seine Stelle werde "unverzüglich nachbesetzt". Am Donnerstag vor ihrem Amtsantritt in Aichach erfuhr Höper davon, am Freitagnachmittag vorvergangener Woche meldete die Regierung Vollzug.

Höpers erster Weg führte sie am Montag vergangener Woche ins Gesundheitsamt. Aktuell besteht das Team dort nach Angaben von Landrat Metzger aus 19 festen Mitarbeitern auf knapp 16 Vollzeitstellen. Hinzu kommen sieben sogenannte Contact Tracer, also Personen, die bei der Kontaktermittlung von positiv auf Corona Getesteten helfen. Mitglieder der Bundeswehr sind - anders als in anderen Gesundheitsämtern in der Bundesrepublik - derzeit nicht am Aichacher Gesundheitsamt tätig.

