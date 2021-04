vor 19 Min.

Drei Corona-Fälle bei Saisonarbeitern im Kreis Aichach-Friedberg

Plus Laut Aichacher Gesundheitsamt konnte ein großer Corona-Ausbruch unter Saisonarbeitern verhindert werden. Wie Betriebe kontrolliert werden und Erntehelfer wohnen.

Von Evelin Grauer

Die Spargelsaison ist in vollem Gange. Hunderte Saisonarbeiter ernten im Landkreis Aichach-Friedberg das Edelgemüse täglich auf den Feldern. Für die Spargelhöfe und damit auch für die Erntehelfer gelten strenge Corona-Auflagen. Wie das Gesundheitsamt in Aichach auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, gab es bei Saisonarbeitern bislang drei positive Corona-Fälle auf unterschiedlichen Höfen. Dazu, ob nur Spargelhöfe betroffen waren oder beispielsweise auch Obsthöfe, gibt es keine Angaben. Die Hygienekonzepte der Unternehmen hätten voll gegriffen, sodass es nicht zu einem Ausbruchsgeschehen gekommen sei und es nur sehr wenige Kontaktpersonen gegeben habe, so das Gesundheitsamt.

