Drei Hektar groß: Gemeinderat schafft neue Bauplätze

Das Bild zeigt grob das Gebiet östlich von Rehling, wo auf rund 3 Hektar ein neues Baugebiet entstehen soll. Richtung Osten, also rechts im Bild ist die Grenze der zu sehende Feldweg, der von der Langen Wand Richtung zu dem neuen Baugebiet an der Hambergstraße (im Vordergrund zu sehen) führt. Links, also in westlicher Richtung, ist die Abgrenzung ein Feldweg, der neben dem Feldstadel parallel zu dem rechten Feldweg verläuft und in diesem breiten Streifen soll das neue Wohngebiet entstehen.

Zwischen der Bebauung an der Hambergstraße und der Langen Wand wird ein neues Baugebiet in Rehling geplant. Warum sich Interessenten beeilen sollten.

Von Josef Abt

Nachdem das letzte Baugebiet bei der Schule vollständig bebaut ist, plant der Rehlinger Gemeinderat ein neues Baugebiet. Konkret ging es um ein Areal östlich von Rehling zwischen der Bebauung an der Hambergstraße und der Langen Wand. Die Gemeinde hat die landwirtschaftlichen Grundstücke, die im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen ausgewiesen sind, für das Baugebiet „Zwischen Lange Wand und Hambergstraße“ bereits erworben. Mit rund drei Hektar Gesamtfläche ist es im Vergleich zu den letzten Baugebieten verhältnismäßig groß, wie Bürgermeister Alfred Rappel betonte, „und wir müssen und wollen dieses Jahr auch was auf die Beine bringen“, so der Rathauschef. Bauplätze sind in Rehling weiter gefragt. Laut Rappel haben sich in der Gemeindeverwaltung bereits 20 Interessenten für ein Grundstück eintragen lassen. Weitere einheimische Interessenten können sich vormerken lassen.

Der Gemeinderat hat mit seinem einstimmig gefassten Aufstellungsbeschluss mit vorgezogener Bürgerbeteiligung das Verfahren offiziell eingeleitet. In die Gesamtplanung des Allgemeinen Wohngebietes werden neben den erworbenen Flächen auch die anliegenden und ein durchschneidender Feldwegeabschnitt eingebunden, an einen Ausbau dieser Feldwege ist aber nicht gedacht. Wie Rappel weiter ausführte, werden sich die Planungen und Genehmigungsverfahren des Bebauungsplanes wohl bis Ende des Jahres hinziehen, sodass mit der Erschließung des Areals wohl nicht vor Frühjahr 2020 zu rechnen sei. Nichtöffentliche wurde beschlossen, dass der Gemeinderat sich von mehreren Planungsbüros Vorentwürfe für das Baugebiet erstellen lassen will, bevor sich das Gremium für einen Planer entscheidet.

Rehling: Das sind die weiteren Themen im Gemeinderat

Nachdem die Straßensanierung im Altbestand der Straße Höhstigl in Unterach (ab der Gastwirtschaft Schlemmer hoch in östliche Richtung) den Gemeinderat schon vor Wochen beschäftigt hatte, lagen nun vom Ingenieurbüro Sweco Kostenschätzungen für zwei Varianten vor. Eine Teilsanierung, also Tausch der beschädigten Hochborde auf etwa 60 Metern, Erneuerung der Deckschicht, Kanaldeckel, Schieber und Straßensinkkästen würde rund 71000 Euro kosten. Die Vollsanierung, bei der auf der gesamten Länge von 290 Metern alle Borde, Rinnen und Zeilen erneuert würden, kostet rund 122000 Euro. Die Entscheidung fiel auf die kostengünstigere Variante, also Teilsanierung des bereits asphaltierten Bereiches, und zwar am besten noch im Herbst, wie der Bürgermeister erklärte.

Auch die Straßenbeleuchtung soll in diesem Abschnitt verbessert werden. Rappel wies darauf hin, dass es hier keinen Gehweg gebe und daher eine ausreichende Beleuchtung wichtig sei. Der Entschluss fiel mit vier Gegenstimmen und elf Befürwortern: Zwei zusätzlichen Beleuchtungsmasten werden für 5240 Euro aufgestellt.

Zustimmung gab es auch für den Bedarfsplan der Feuerwehr 2019 mit insgesamt 47000 Euro. Aufgeführt sind die vier Rollcontainer, die für einen höheren vierstelligen Betrag für das später zu beschaffende Logistik-Fahrzeug notwendig werden.

