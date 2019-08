vor 5 Min.

Drei Jubiläen – eine Feier beim Schleppjagdverein von Bayern

Seit 30 Jahren gibt es die Meute des Vereins in Gundelsdorf. Ein besonderer Geburtstag und einer von drei Gründen zum Feiern

Gleich drei Gründe zum Feiern hat der Schleppjagdverein von Bayern (SvB) heuer. Den Verein gibt es seit 33 Jahren, die dazugehörige Meute seit 30 Jahren. Ebenso lange, nämlich 30 Jahre, ist die Heimat des SvB im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf. Diese Jubiläen feiert der Verein am Sonntag, 11. August, am Meute-Standort in Gundelsdorf. Besucher können die Vereinsanlage besichtigen und eine Fahrt mit einem Heißluftballon gewinnen.

Der Verein ist stolz auf die Jubiläen. Toni Wiedemann, Präsident und Master des Vereins, schreibt: „Seit es Schleppjagd-Meuten in Bayern gibt (seit 1888) ist es keiner Meute gelungen, über einen Zeitraum von 30 Jahren ihre Meute zu halten und am gleichen Ort ihren Jagdbetrieb aufzubauen, zu fördern und zu erhalten.“

Am 15. August 1986 hoben in München 24 Gründungsmitglieder, darunter Prinz Ludwig von Bayern, den Schleppjagdverein von Bayern aus der Taufe. Bis 1988 ritten die Mitglieder mit einem Leihpack der Cappenberger Meute. 1989 – inzwischen hatte der Verein bereits 200 Mitglieder – übernahm der SvB 30 Foxhounds von den Cappenbergern, pachtete Stallungen auf Gut Koppenzell (Markt Pöttmes) an und errichtete dort eine großzügige Kennelanlage. Am 15. August 1989 wurde sie eingeweiht.

Wo die Meute steht, ist zwangsläufig auch die Heimat des Vereins. So wurde nach dem Ausbau auf Gut Koppenzell der Sitz des Vereins von München nach Gundelsdorf verlegt. Ab 1990 begann der SvB, Flächen rund um den Kennel zu pachten oder zu kaufen. So sicherte er sich mittlerweile ein Netz an Grünstreifen. Auch mit den angrenzenden Jagdpächtern besteht nach Angaben des Vereins ein gutes Einvernehmen, sodass die Meute ganzjährig im Gelände um ihren Kennel trainiert werden kann.

Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte war der Beschluss der Mitgliederversammlung, eine eigene Anlage zu bauen. 2011 musste der Verein wegen Eigenbedarfs des Verpächters die Pachtung auf Gut Koppenzell aufgeben. Das bedeutete eine große Herausforderung, die mit der Existenz von Meute und Verein eng zusammenhing.

Ein passendes Grundstück wurde gefunden und mit großer Unterstützung der Mitglieder wurde die neue Stall- und Vereinsanlage an der Koppenzeller Straße 16 in Gundelsdorf gebaut. Sie ist nun im Besitz des Vereins. Im November 2011 bezog der SvB diese neue Kennelanlage. Sie bietet nach Darstellung des Vereins gute Voraussetzungen für die Haltung der Meute. Auch optimale Trainingsmöglichkeiten für Reiter seien damit für die Zukunft gesichert.

2009 übernahm Luitpold Prinz von Bayern die Schirmherrschaft über den SvB, nachdem 2008 das Gründungsmitglied und der bisherige Schirmherr Prinz Ludwig von Bayern verstorben war.

In den vergangenen 30 Jahren wurden mehr als 120 Schleppjagden und etwa 80 Trainingskurse am SvB-Kennel und im Gundelsdorfer Gelände abgehalten. Aktuell gehören dem Verein rund 400 Mitglieder an. Jährlich werden drei Schleppjagdtrainings angeboten, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Damit nutzen Jahr für Jahr über 100 Reiter die Gelegenheit, die Tradition und den Sport des Jagdreitens kennenzulernen.

Landrat Klaus Metzger wird bei der Feier die Patenschaft für den L-Wurf übernehmen. Die fünf Welpen sind ein Geschenk der mit dem SvB freundschaftlich verbundenen Niedersachsenmeute, da der Verein heuer keine eigene Nachzucht hatte. (drx/AN)

