Drei Tresore in Gewerbegebiet in Dachau aufgebrochen

In Dachau sind Unbekannte in drei Gewerbebetriebe eingebrochen. Sie suchten dort die Tresore und richteten vor allem großen Sachschaden an.

Beute der Einbrecher in einer Autowerkstatt und bei zwei Autohändlern in Dachau ist vergleichsweise gering. Der Sachschaden liegt aber im fünfstelligen Bereich.

Von Christian Lichtenstern

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in einem Dachauer Gewerbegebiet in eine Kfz-Werkstatt sowie zwei Firmen für Kfz-Handel eingebrochen worden. Laut Polizeiangaben gingen die Täter jeweils gezielt Tresore an. Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Tatzusammenhang zwischen den drei Einbrüchen.

Seitenfenster aufgehebelt

So brachen die bislang unbekannten Täter in der Zeit von 18 Uhr bis 8.45 Uhr in ein Autohaus in der Siemensstraße ein. Durch Aufhebeln eines Seitenfensters gelangten sie ins Innere. Dort suchten sie die Räumlichkeiten nach einem Tresor ab. Sie versuchten ihn gewaltsam aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Schließlich flüchteten sie mit mehreren Hundert Euro Kleingeld aus einer Trinkgeldkasse.

In derselben Nacht brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 19 Uhr bis 8.45 Uhr in eine Kfz-Werkstatt durch Aufhebeln einer Tür in das Gebäude ein. Auch bei dem ebenfalls in der Siemensstraße gelegenen Objekt wurde gezielt ein in einem Büro befindlicher Tresor aufgebrochen. Die Täter erbeuteten hier Briefmarken im Wert von über 200 Euro.

Einbrecher durchsuchen Geschäftsräume

Nur wenige Meter davon entfernt brachen ebenfalls unbekannte Täter, in der Zeit von 0 Uhr bis 8.45 Uhr, bei einem Autohändler in der Kopernikusstraße ein. Auch hier gelangten die Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in das Gebäudeinnere. Nachdem sie die Räumlichkeiten abgesucht hatten, fanden sie ebenfalls einen Tresor, den sie noch vor Ort gewaltsam öffneten. Sie entnahmen das darin befindliche Bargeld in vierstelliger Höhe und verließen damit unerkannt den Tatort.

Hinweise, die zur Aufklärung der Einbrüche führen könnten, werden von der Kripo Fürstenfeldbruck unter 08141/612-0 entgegengenommen.

