vor 56 Min.

Drei Unfälle: Vier Tote

Zwei Biker, Autofahrerin und Fußgängerin sterben

Vier Verkehrstote an einem Wochenende in der Region: Das ist die schreckliche Bilanz aus drei Unfällen in Bittenbrunn und bei Karlskron im Kreis Neuburg-Schrobenhausen und in Rain (Kreis Donau-Ries). Am Samstagabend kollidierte ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der Staatsstraße im Neuburger Stadtteil mit einem Auto und starb noch an der Unfallstelle (wir berichteten). Nur rund 24 Stunden später ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 13 in der Nähe von Karlskron, bei dem zwei Menschen ihr Leben verloren. Bereits am Freitag stieß ein Radfahrer in Rain auf einem Gehweg mit einer Rentnerin zusammen, die zu Fuß mit Rollator unterwegs war. Die 87-Jährige starb im Krankenhaus. (AN) "Nachbarschaft Seiten 7 u. 8.

