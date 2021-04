Drei Verletzte nach Motorradunfall in Markt Indersdorf

Ein 41-Jähriger ist mit seiner Vespa in Markt Indersdorf unterwegs. Beim Abbiegen stößt er mit einem Motorradfahrer und dessen Mitfahrerin zusammen.

Zu einem Motorradunfall ist es in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) am Sonntag gekommen. Dort war gegen 11.45 Uhr ein 41-Jähriger auf seinem Vespa-Motorroller auf der Arnbacher Straße unterwegs. Auf Höhe der Industriestraße wollte er nach links in diese abbiegen und blinkte. Wie die Polizei berichtet, setzte hinter ihm zeitgleich ein 44-Jähriger mit seinem Motorrad zum Überholen an. Es kam zur Kollision.

Motorrad- und Vespa-Fahrer stürzten

Der Motorradfahrer und seine 34-jährige Sozia sowie der Vespa-Fahrer stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Markt Indersdorf an der Unfallstelle eingesetzt. (kneit)

