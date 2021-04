Drei aufgebrochene Autos und ein gestohlener Wagen

Unbekannte stehlen in Dachau einen Hyundai. In der gleichen Nacht werden drei weitere Autos aufgebrochen. Die Polizei Dachau bittet um Mithilfe.

Zu mehreren Straftaten ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Dachau gekommen. In der Schleißheimer Straße stahlen bislang unbekannte Täter einen grauen Hyundai Tucson. Wie die Polizei berichtet, war der Wagen zwischen der Krumpperstraße und der Straße "Am Türkengraben" abgestellt. Der Schaden beträgt 30.000 Euro.

Aufgebrochene Autos in Dachau: Gesamtschaden von 1500 Euro

In der gleichen Nacht brachen Unbekannte drei Fahrzeuge in Dachau auf. Nach Angaben der Polizei zerschlug ein Täter eine Scheibe eines Toyota Europe, der im Richard-Graef-Weg geparkt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Mit der gleichen Vorgehensweise wurde ein in der Schlesienstraße abgestellter Seat Leon aufgebrochen. In diesem Fall entwendete der Täter Gegenstände im Wert von etwa 60 Euro. Aus einem in der Jakob-Schmidt-Straße geparkten VW Golf wurde eine Digitalkamera im Wert von ungefähr 30 Euro gestohlen. Die Polizei geht von einem Gesamtsachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08131/5610. (kneit)

Lesen Sie dazu auch: