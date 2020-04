09.04.2020

Drei in einer: Ausbildung zur Pflegekraft neu geregelt

Die Kliniken an der Paar starten ab Herbst die generalistische Ausbildung

Die Kliniken an der Paar starten im Herbst die generalistische Pflegeausbildung. Die drei bisherigen Pflegeberufe Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege werden als generalistische Pflegeausbildung zusammengeführt. Die künftige Pflegeausbildung vermittelt Kompetenzen für die Pflege von Menschen aller Altersgruppen und ermöglicht den flexiblen Einsatz in allen Versorgungsbereichen.

Die Kliniken an der Paar übernehmen vom 8. September an den Großteil der praktischen Ausbildung. Hinzu kommen Außeneinsätze in Bezirkskrankenhäusern, bei ambulanten Pflegediensten und in Seniorenheimen. Das Berufsbildungszentrum Augsburg und Schwaben (BBZ) ist zuständig für den theoretischen Unterricht. Zwei Schulklassen pro Ausbildungsjahr sind geplant.

Die Kliniken an der Paar stellen im ersten Ausbildungsjahr 30 Ausbildungsplätze zur Verfügung, die aller Voraussicht nach auch besetzt werden können. Hinzu kommen weitere 30 Ausbildungsplätze, die Seniorenheime und Sozialstationen im Kreis besetzen. Mit Beginn des dritten Ausbildungsjahres werden an den Kliniken an der Paar damit jährlich bis zu 90 Auszubildende zur Pflegefachkraft betreut. Hinzu kommen weitere 25 Auszubildende, die die einjährige Ausbildung zur Pflegefachhelferin und zum Pflegefachhelfer absolvieren. (AZ)