16:37 Uhr

Drei junge Männer schlagen Discobesucher

22 und 23 Jahre alte Männer werden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Gibt es Zeugen?

Drei bislang unbekannte junge Männer haben laut Polizeibericht am Sonntagmorgen gegen vier Uhr in einer Diskothek in Pöttmes zwei Gäste zusammengeschlagen. Bei den Opfern handelt es sich um einen 22 und einen 23 Jahre alten Mann. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Nähe des Toilettenbereichs. Der Grund der Auseinandersetzung ist nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Besucher erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen. Zeugen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08251/8989-11 bei der Polizei Aichach zu melden. (AN)

