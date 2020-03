vor 22 Min.

Drei weitere Einbrüche in Aichacher Firmen

Erneut sind Einbrecher auf Beutezug in Aichach. Wieder haben sie Unternehmen im Fokus. Der Sachschaden übersteigt den Wert der Beute

Erneut ist in den vergangenen Tagen in mehrere Firmen in Aichach eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, stemmten Unbekannte zunächst gegen 19.25 Uhr in Ecknach bei einer Firma in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße brachial ein Kunststofffenster aus dem Sektionaltor der Halle heraus. Als die Unbekannten in der Halle waren, löste der Bewegungsmelder einen akustischen Alarm aus und die Unbekannten flüchteten ohne Beute aus der Firma. Am Tor entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Zwischen Dienstag, 16.15 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr, stemmten unbekannte Täter am Bürocontainer einer Firma in der Carl-von-Linde-Straße ein Fenster auf. Nachdem alle Büromöbel durchsucht worden waren, verschwanden die Einbrecher mit einer Beute von etwa fünf Euro Kleingeld aus dem Container. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

3000 Euro Sachschaden

Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, versuchten Einbrecher, die Eingangstür zum Bürogebäude einer Firma in der Carl-von-Linde-Straße aufzustemmen. Als sie an der Tür scheiterten, begaben sie sich an die Westseite des Gebäudes und hebelten dort ein Fenster auf. Bei der Durchsuchung der Büros fiel ihnen ein iPhone 6 und eine Geldbörse mit serbischer, rumänischer und ungarischer Währung im Wert von etwa 100 Euro in die Hände. Neben dem Diebstahlsschaden von insgesamt etwa 400 Euro verursachten die unbekannten Täter einen Sachschaden von 3000 Euro. Es wird vermutet, dass es sich bei den Einbrechern um dieselben Täter handelt, die schon in der vergangenen Woche zugeschlagen hatten (wir berichteten). Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (AN)

