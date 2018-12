29.12.2018

Dreikönigssingen in Kühbach

In der Kirche St. Magnus sind nicht nur Sänger, sondern auch ungewöhnliche Instrumente zu hören

Arzberger Classics beginnt die neue Konzertsaison wie schon in den vergangenen Jahren mit einem Konzert zum Dreikönigstag am Sonntag, 6. Januar, ab 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Magnus in Kühbach.

Mit barocken Klängen und einigen Weihnachtsliedern, die gemeinsam gesungen und begleitet werden, stimmt das Seratio-Bläserensemble unter der Leitung von Joseph Rast in den Konzertnachmittag ein. Einen besonderen Ohrenschmaus verspricht der Veranstalter mit den Neukirchner Sängerinnen. Der klassische Frauendreigesang aus dem Miesbacher Oberland bringt traditionelles alpenländisches Liedgut mit. Eine Kostprobe seines enormen Könnens gab er bereits bei seinem ersten Besuch im Januar 2009. Aus vielen Sendungen des Bayerischen Rundfunks sind die Damen ebenfalls bekannt.

Mit „Platerspil“ konnte eine Gruppe von Musikanten aus Ingolstadt und Umgebung gewonnen werden. Sie interpretieren überwiegend deutsche, aber auch internationale Instrumentalstücke, Tänze, Balladen und Lieder aus der Zeit der Renaissance. Manche Stücke spielen sie auf zum Teil selbst gebauten, historischen Instrumenten. So auch dem namensgebenden Platerspil (Blasenspiel), bei dessen Herstellung eine „Saublodern“, also eine Schweinsblase, Verwendung findet. Das Platerspil stellt in der Geschichte der Musikinstrumente den Zwischenschritt vom mittelalterlichen Dudelsack zu den Windkapselinstrumenten der Renaissance her.

Die neue Konzertsaison wird am Samstag, 16. Februar, mit Raphaela Gromes und Julian Riem im Pfarrzentrum Aichach fortgesetzt. (AN)

Karten für das Dreikönigssingen können unter der Telefonnummer 08258 997444 oder im Internet unter www.arzberger-classics.de reserviert oder an der Abendkasse erworben werden.

