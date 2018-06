12:55 Uhr

Dreimal Open Air auf Scherneck

Abend mit Martina Schwarzmann ist ausverkauft. Sonst gibt es noch Karten für weitere Veranstaltungen auf dem Schloss bei Rehling.

Beim Kult(ur)sommer auf Schloss Scherneck an der Lechleite bei Rehling können sich Besucher auf die drei folgenden Open-Air-Veranstaltungen freuen:

Martina Schwarzmann am Freitag, 20. Juli: Ausverkauft ist der Auftritt von Martina Schwarzmann mit dem Programm „Genau richtig“. Die Kabarettistin erzählt und singt vom Wahnsinn ihres ganz normalen Lebens, das sie nach wie vor voll im Griff hat – wenn sie gerade nicht auf der Bühne steht oder sich auf der Flucht vor Instagram und Facebook im Wald versteckt beziehungsweise auf dem Klo, wo sie schnell im Erziehungsratgeber nachschaut, ob man Kinder erpressen darf.

LaBrassBanda am Samstag, 21. Juli: Die Band kommt mit der „Bierzelttour 2018“ ins Schloss Scherneck. 2007 war die Band noch ein klassischer Geheimtipp. Ein paar Eingeweihte raunten sich damals im oberbayerischen Chiemgau den Namen LaBrassBanda zu. Und schwärmten von dieser Band, die bayerische Volksmusik mit Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass mixt. Wer dabei war, erzählte mit leuchtenden Augen von schweißtreibenden Nächten. Und von diesen Typen, die alle barfuß auf die Bühne gekommen seien. Zehn Jahre später spielen sie europaweit vor ausverkauften Häusern und haben Auftritte auf allen wichtigen Festivals, von Southside über Chiemsee Summer bis zum legendären Roskilde-Festival.

Schmidbauer&Pollina&Kälberer am Sonntag, 22. Juli: Sie treten wieder gemeinsam mit ihrem Programm „Süden - Ritorniamo“ auf. Werner Schmidbauer, Martin Kälberer und Pipo Pollina feiern fünf Jahre nach ihrem Konzert in der Arena di Verona ein musikalisches Wiedersehen. Damals feierten die drei Musiker den Abschluss, das „Grande Finale“ ihrer „Süden“-Tour. Unter dem Titel „Ritorniamo! Do samma wieda!“ kann man Werner Schmidbauer, Martin Kälberer und Pipo Pollina nun wieder gemeinsam auf der Bühne erleben. (AN)

Vorverkauf Tickets gibt es an den Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Kartenservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1, Telefon 08251/894555-0

Themen Folgen