Dreimal geht es um Wohnraum in Ecknach

Für zwei Wohnanlagen in dem Aichacher Stadtteil gibt es Zustimmung. Räte sorgen sich aber um den Dorfcharakter

Von Claudia Bammer

Gleich in drei Tagesordnungspunkten ging es im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstagabend um Wohnraum in Ecknach. Für zwei Wohnanlagen gab es Zustimmung, eine von ihnen war aber durchaus umstritten.

Den Bauantrag kommentierte Helmut Baumann vom Bauamt so: „Jetzt haben wir’s mit einem Brummi zu tun.“ Auf einem Grundstück nahe der Pfarrer-Steinacker-Straße ist ein dreigeschossiges Wohnhaus mit 13 Wohnungen und Tiefgarage geplant. Das dritte Stockwerk soll als Staffelgeschoss deutlich zurückgesetzt werden. Zehn Wohnungen sollen größer als 60 Quadratmeter sein, drei Wohnungen kleiner. Das Grundstück, das in zweiter Reihe nördlich der Pfarrer-Steinacker-Straße liegt, gilt laut Baumann als gemischte nutzbare Baufläche im Innenbereich. Dort gilt Paragraf 34 des Baugesetzbuches; das heißt, ein Bauvorhaben ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Fläche, die überbaut wird, in die nähere Umgebung einfügt. Wie Baumann erläuterte, ist das der Fall. In der näheren Umgebung, einem Mischgebiet Dorf, gibt es bereits Wohnhäuser mit bis zu drei Vollgeschossen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude.

Erich Echter (CWG), Stadtrat aus Ecknach, war das Bauvorhaben dort allerdings zu massiv. „Schleichend verschwindet der Dorfcharakter in Ecknach“, beklagte er. Rechtlich sei sicher alles in Ordnung, räumte er ein. In näherer Zukunft würden allerdings noch mehrere Flächen wohl neu bebaut. „Wir sollten hier mit Gefühl vorgehen“, sagte er. Er sorgte sich zudem um die Infrastruktur wie den Kanal. Baumann betonte, die Belastung für den Kanal sei marginal. „Was die Kanäle belastet, ist das Oberflächenwasser, nicht das Schmutzwasser“, sagte er. Wenn die Bebauung generell geregelt werden solle, gebe es ein einfaches Mittel: einen Bebauungsplan. Manfred Huber (Freie Wählergemeinschaft), ebenfalls ein Ecknacher, sagte, er sei generell für Nachverdichtung. „Aber hier ist sie sehr massiv.“ Wenn man das Projekt in dieser Art zulasse, kämen auch andere, fürchtete er. „Wir sollten regulierend eingreifen, damit der Dorfcharakter erhalten bleibt“, forderte auch er. Magdalena Federlin (Bündnis 90/Die Grünen), auch Ecknacherin, sah in dem Projekt den Ausdruck der Zeiten, die sich geändert hätten. Aus ökologischer und ökonomischer Sicht sei die Nachverdichtung sinnvoll. Mit 9:3 Stimmen wurde dem Bauantrag schließlich das Einvernehmen erteilt. Dagegen stimmten Manfred Huber und Manfred Schreier (FWG) sowie Erich Echter (CWG).

Wohnungen Um Nachverdichtung ging es auch bei einem weiteren Bauantrag. An der Eschenstraße soll eine Wohnanlage mit sechs Wohnungen gebaut werden. Vier Wohnungen sollen kleiner als 60 Quadratmeter sein und zwei größer. Das Haus mit einer Firsthöhe von 10,90 Metern soll zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss haben. Auch hier gilt Paragraf 34 des Baugesetzbuches, wie Baumann erläuterte. Das Haus füge sich in die nähere Umgebung ein. Erich Echter (CWG) wies darauf hin, dass es dort vor allem Einzel- und Doppelhäuser gibt. „Wie sehr soll hier nachverdichtet werden?“, fragte er.

Bürgermeister Klaus Habermann betonte: „Hier geht es um eine maßvolle Nachverdichtung.“ Man müsse immer die Verträglichkeit abwägen. Die Zustimmung des Bauausschusses erfolgte einstimmig.

Als Bauland sollte ein Grundstück an der Uferstraße ausgewiesen werden, hatte der Eigentümer beantragt. Bis zu vier Bauplätze sollten dort entstehen. Gegenüber und auch westlich des Grundstücks gibt es bereits Häuser, was Helmut Baumann mit dem befristeten Wohnungsbauerleichterungsgesetz in den 90er-Jahren erklärte. Helmut Baumann beurteilte das aktuelle Vorhaben allerdings als problematisch. Im Flächennutzungsplan ist in dem Bereich kein Bauland vorgesehen. Dort ist es als landwirtschaftliche Fläche sowie als Schutzgebiet im Sinne des Naturschutzrechtes dargestellt. Entlang der Münchener Straße grenzt dort außerdem ein Mischgebiet an. Dazu kommen Immissionen von der stark befahrenen Münchener Straße und vom Gewerbegebiet Aichach-Süd. Dieser Argumentation folgte die Mehrheit im Bauausschuss: Mit 9:3 – die Gegenstimmen kamen von der CSU – wurde der Antrag abgelehnt.

