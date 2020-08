vor 1 Min.

Dreiviertelblut startet heute

Rosenmüller-Film im Aichacher Cineplex

„Dreiviertelblut – Weltraumtouristen“, der neue Film von Marcus H. Rosenmüller und Johannes Kaltenhauser startet am heutigen Donnerstag, 6. August, in den Kinos, darunter auch in Aichach im Cineplex.

Zum Film: Die Band Dreiviertelblut um die Musiker Gerd Baumann und Sebastian Horn erscheint zuerst einmal als ein bayerisches Phänomen: Es wird in Dialekt gesungen, und meist gibt der Dreivierteltakt, ähnlich wie in der klassischen, bayerischen Volksmusik, den Rhythmus vor. Auf den zweiten Blick wird allerdings recht schnell deutlich: Mit Folklore und Festzelt-Musik hat diese Band nichts am Hut. An Substanz fehlt es also keinesfalls. Und so drängt es sich auf, diese Ausnahmemusiker und ihr Schaffen näher zu betrachten. (AZ)

