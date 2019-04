02.04.2019

Drogenfahndung lässt Traumurlaub platzen

Theaterfreunde zeigen in Inchenhofen „Nix Amore am Lago Maggiore“. Noch vier Vorstellungen

Die Premiere der Leahada Theaterfreunde am Samstag war ausverkauft. Die Truppe spielt den Dreiakter „Nix Amore am Lago Maggiore“ von Bernd Gombold. Theaterchef Hans Schweizer und seine Stellvertreterin Zita Gamperl hatten mehrere Theaterstücke gelesen, bevor sie das richtige Stück fanden.

Nach zahlreichen Proben zeigten sich die Leahada Theaterfreunde in Topform. Dass sie die Lachmuskeln ihres Publikums ohne Rücksicht auf Verluste strapazieren, dürfte sich herumgesprochen haben. Das humorvolle Stück verspricht den Zuschauern eine moderne Handlung, viel Unterhaltung und unerwartete Turbulenzen.

Zum Inhalt: In der Aufführung werden die Zuschauer mitgenommen in einen schönen italienischen Ort am Lago Maggiore. In dem Lustspiel wollen Bärbel (Sabine Mayer) und die schwäbische Hilde (Zita Gamperl) in ihrem Urlaub so richtig „einen drauf machen“. Denn Bärbel will ihrer Freundin „la dolce vita“, also das süße Leben, zeigen. Sie haben sich dazu das kleine Familienhotel „Amore mio“ ausgesucht, das die geschäftstüchtige Teresa (Doris Stadler) und ihr gut aussehender Sohn Angelo (Christopher Grimm) betreiben.

Dieser ist sich seiner Wirkung auf die Damen sehr wohl bewusst – vor allem durch seinen italienischen Akzent. Da aber Hilde aus Versehen im Zug einen falschen Koffer mitgenommen hat, verläuft der Urlaub anders, als sie sich das erträumt hat. Dann jedoch passiert etwas Unerwartetes: Der korrupte Drogendealer Ritschi (Martin Grünwald) mit seiner eher unterbelichteten Freundin (Stefanie Schweizer) mischen das Hotel auf, bis ihnen der Drogenfahnder Thomas (Michael Lapperger) auf die Schliche kommt. Auch Familie Möller macht im Hotel „Amore mio“ Urlaub und Hans-Jochen (Johannes Grünwald) steht unter dem Pantoffel seiner Frau Renate (Kathrin Schweizer), die zu allem Übel auch noch eine Ameisenphobie hat. Hans-Jochens Vater (Robert Müller) wird beauftragt, sich um die Ameisen zu kümmern, und sorgt somit für noch mehr Unterhaltung. Als Souffleuse für die Akteure ist Sandra Schweizer im Einsatz. (sws)

Weitere Vorstellungen am Samstag/Sonntag, 6. und 7. April, sowie am Samstag/Sonntag 13. und 14. April, jeweils ab 19 Uhr im Landgasthof Voglbräu. Platzreservierungen bei Familie Schweizer ab 18 Uhr unter Telefon 08257/8943.

