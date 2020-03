vor 33 Min.

Drogenfahrt und Corona-Verstoß: Zwei Anzeigen für 20-jährigen Autofahrer

Nicht nur, dass der junge Mann in Schrobenhausen unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs war, er verstieß auch noch gegen die Corona-Ausgangsbeschränkungen.

Gleich doppelt bitter kam es am Mittwochabend für einen 20-Jährigen in Schrobenhausen. Gegen 17:40 Uhr wurde er in seinem Auto in der Innenstadt von der Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Drogenbeeinflussung stand.

Corona: Fahrer und Beifahrer verstoßen gegen Ausgangssperre

Dem 20-Jährigen wurde Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Neben dem Bußgeld aufgrund der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmittels erwartet den Fahrer und den 18-jährigen Beifahrer laut Polizei auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie. (AZ)

