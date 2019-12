vor 52 Min.

Drogenkonsum: 24-Jähriger fällt bei Polizeikontrolle auf

Ein 24-Jähriger Autofahrer fiel den Polizisten in Walchshofen bei einer Verkehrskontrolle auf. Jetzt droht ein Bußgeldverfahren.

Ein 24-Jähriger Autofahrer fiel den Polizisten in Walchshofen bei einer Verkehrskontrolle auf. Jetzt droht ein Bußgeldverfahren.

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle wurde ein 24-jähriger Aichacher am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in der Walchenstraße in Walchshofen von einer Streife der Polizei Aichach angehalten.

Drogen-Konsum: 24-Jährigem droht Bußgeldverfahren

Dabei stellten die Polizisten Anzeichen fest, die auf Drogen-Konsum schließen ließen. Die Beamten veranlassten deshalb eine Blutentnahme. Der Mann muss sich nun in einem Bußgeldverfahren verantworten. (AN)

Themen folgen