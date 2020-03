vor 19 Min.

Drogenverdacht: Polizei stoppt 18-jährigen Fahrer in Pöttmes

Bei einer Routinekontrolle stoßen Aichacher Polizeibeamte auf einen Autofahrer, der ihnen auffällig vorkommt. Eine Blutuntersuchung soll Klarheit bringen.

Von Evelin Grauer

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle hielt eine Streife der Polizei Aichach am Montagmorgen gegen 8 Uhr einen 18-jährigen Mann aus dem angrenzenden Landkreis auf. Er war in der Schrobenhausener Straße in Pöttmes unterwegs.

Dem jungen Mann droht ein Bußgeld

Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten bei der Kontrolle drogentypische Anzeichen bei dem Autofahrer fest und veranlassten eine Blutentnahme. Wenn sich die Annahme durch die Blutuntersuchung bestätigt, muss der 18-Jährige mit einem Bußgeldbescheid über 500 Euro rechnen. Zudem würde er einen Monat auf sein Fahrzeug verzichten müssen. (AZ)

Themen folgen