vor 35 Min.

Drohne prallt in Friedberg gegen Baum

Eine Drohne stürzte am Samstag in Friedberg West ab. Nun wird der Halter gesucht. (Symbolfoto)

Das Flugobjekt stürzt ab - der Halter ist unbekannt

Am Samstagabend stürzte gegen 18.45 Uhr in Friedberg West im Bereich der Ludwig-Thoma-Straße 32 eine unbemannte Drohne mit Kamera und einem Gewicht von 1,2 Kilogramm ab. Diese war zuvor mit einem Baum kollidiert. Die Fundsache wird aktuell bei der Polizeiinspektion Friedberg verwahrt. Der Eigentümer kann sich bei der Polizei Friedberg nach Eigentumsnachweis zur Abholung melden. (AN)