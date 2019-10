vor 25 Min.

„Du bist wie eine Blume“: Clara Schuhmann wird 200

Musikalisch-literarischer Abend in Pöttmes und Salonkonzert im Schloss Schorn

Sie ist einer der größten Stars des 19. Jahrhunderts, das Publikum liegt ihr zu Füßen, gleichzeitig ist sie Mutter von acht Kindern und treu sorgende Ehefrau: Clara Schumann. 2019 feiert die Welt ihren 200. Geburtstag. Unter dem Motto „Du bis wie eine Blume …“ gehört die Marktgemeinde Pöttmes mit einem musikalisch-literarischen Abend am Freitag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr im Kultursaal zu den Gratulanten. Ein weiteres Konzert bereichert den Pöttmeser Kulturherbst: Am Sonntag, 27. Oktober, gibt das Morgensternquartett im Schloss Schorn ein Salonkonzert.

Die Geschichte von Clara und Robert Schumann ist die Geschichte einer bedingungslosen Liebe, deren zentrales Thema die Musik ist. Zu hören sind von Clara Schumann Romanzen op. 22, von Robert Schumann Romanzen op. 94 und ausgewählte Liedbearbeitungen sowie von Johannes Brahms „Ungarische Tänze“ und Liedtranskriptionen. Die musikalischen „Schumann-Botschafter“ sind Guido Schiefen (Violoncello) und Markus Kreul (Klavier).

Briefe und Tagebucheinträge dokumentieren die außergewöhnliche Stärke Clara Schumanns in einem Kreuzfeuer aus Liebe, Leidenschaft und Verzicht. Sie werden vom Schauspieler-Ehepaar Heidrun Gärtner und Daniel Friedrich vorgetragen. Heidrun Gärtner ist bekannt aus der Erfolgsserie „Dahoam ist dahoam“ des Bayerischen Rundsfunks (BR), Daniel Friedrich aus zahlreichen Theaterrollen und durch seine Hauptrolle als Tobias Sandmann in der BR-Serie „Aus heiterem Himmel“.

Es ist schon Tradition oder neudeutsch ein kulturelles Muss, dass die Solistinnen des Morgensternquartetts, in diesem Jahr mit der Geigerin Michaela Buchholz als Neubesetzung, nach Pöttmes kommen, um im Salon von Schloss Schorn ihr künstlerisches Können zu präsentieren. Bei hausgemachter Quiche und Rotwein soll das Konzert ein Hochgenuss für alle Sinne sein. Platzreservierung wegen begrenzter Plätze notwendig. (AN)

Der musikalisch-literarische Abend zum 200. Geburtstag von Clara Schumann ist am Freitag, 25. Oktober im Kultursaal der Marktgemeinde Pöttmes. Abendkasse ab 18.30, Beginn 19.30 Uhr, Kartenvorverkauf in der Marktgemeinde, Marktplatz 18. Karten für das Salonkonzert des Morgensternquartetts gibt es an der Abendkasse. Platzreservierung unter Telefon 08253/334 oder per E-Mail an Kulturreferent@markt-poettmes.de

