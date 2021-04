Dürfen Bauherren in Rehling private Spielplätze ablösen?

Plus Die neue Bayerische Bauordnung fordert bei größeren Bauvorhaben private Spielplätze. Der Rehlinger Gemeinderat ist noch unschlüssig, wie er damit umgeht.

Die Bayerische Bauordnung verpflichtet künftig Bauherren beim Bau von Mehrfamilienhäusern ab vier Wohneinheiten dazu, einen Kinderspielplatz zu bauen. Wie soll die Gemeinde Rehling damit umgehen? Dies war ein Punkt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, doch das Thema wurde noch einmal vertagt.

Wie Bürgermeister Christoph Aidelsburger ausführte, weiß noch niemand genau, wie diese Forderung konkret umgesetzt werden soll. Nach seinen Worten gab es in Rehling bisher bei allen Bauvorhaben immer noch ausreichend große Grünflächen um die Wohnbebauung, sodass den Forderungen leichter nachgekommen werden konnte. Schwieriger werde es, wenn Grundstücksfläche um das Bauobjekt fehle.

Nachbargemeinden haben Ablösen festgelegt

Wie Aidelsburger informierte, haben einige Nachbargemeinden schon Beschlüsse gefasst, für den Fall, dass kein Spielplatz gebaut wird. So wird in Todtenweis in einem solchen Fall pro Wohneinheit eine Ablöse von 500 Euro an die Gemeinde fällig. Gleiches gilt in Petersdorf, in Aindling sind es sogar 1100 Euro.

Dazu kam aus den Reihen der Ratsmitglieder gleich der Einwand, ob es für die Gemeinde Sinn macht, eine solche Abgabe einzufordern, um dann in der Verpflichtung zum Bau eines Spielplatzes zu sein. "Gemeinden sind nicht für private Spielplätze zuständig", sagte Ignaz Strobl. Öffentliche Spielplätze seien teuer, auch die Pflege und Prüfung der Ausstattung sei aufwendig, so der allgemeine Tenor.

Einstimmigkeit herrschte dann zu dem Vorschlag des Bürgermeisters, dass man die Mustersatzung, die vom Bayerischen Gemeindetag derzeit erarbeitet wird, abwarten wolle. Dann werde man das Thema im Rehlinger Gremium noch einmal aufgreifen.

Außerdem Thema im Gemeinderat: Beim Sandabbau tut Rehling etwas für den Natur- und Vogelschutz

Lesen Sie dazu auch: