Dürre hinterlässt Spuren in Aichach-Friedberg

Die Kartoffelernte ist in diesen Tagen im Wittelsbacher Land in vollem Gange. Das Bild, das nahe der Stadt Aichach entstand, zeigt einen Vollernter auf dem Feld im Einsatz. Der Regen in der jüngsten Zeit war laut Bayerischem Bauernverband unter anderem für die späten Kartoffelsorten sehr wichtig.

Extreme Trockenheit in diesem Sommer hat den Pflanzen teils sehr zugesetzt. Ernte fällt geringer aus. Was Experten zu möglichen langfristigen Schäden sagen.

Von Christoph Lotter

Die Erleichterung bei den Pflanzen im Landkreis war spürbar, als in den vergangenen Wochen endlich wieder etwas Wasser vom Himmel tröpfelte. So wenig Regen wie in diesem Rekordsommer gab es im Wittelsbacher Land schließlich schon seit Langem nicht mehr. Die extreme Trockenheit hat der Vegetation sichtbar zugesetzt – so sehr, dass selbst langfristige Schäden nicht auszuschließen sind.

In Aichach seien die Bäume einem wahnsinnigen Trockenstress ausgesetzt gewesen, erklärt Winfried Hermann vom Bauhof der Stadt: „Es kann durchaus sein, dass es zu Ausfallerscheinungen kommt.“ Dem haben die Mitarbeiter des Bauhofs zwar in den vergangenen Wochen und Monaten versucht, entgegenzuwirken. Die Bäume verkürzten wegen der starken Trockenheit jedoch ihre Vegetationsphase, sagt Hermann: „Wir haben vermehrt gegossen und versucht, das Ganze so vernünftig wie möglich über die Bühne zu bringen. Aber dem sind natürlich Grenzen gesetzt.“ Ob es gravierende Schäden gibt, lasse sich im Moment nur schwer einschätzen, so Hermann. Das werde sich erst bei entsprechenden Kontrollen im kommenden Jahr herausstellen.

Ertragsausfall bei der Getreideernte

Teresa Wörle vom Landratsamt Aichach-Friedberg macht sich wegen der langen Dürreperiode in diesem Jahr hingegen keine Sorgen: „Dürrezeiten gehören zum Lebenszyklus und sind ein Element des Naturhaushaltes.“ Die Natur sei auch auf solche temporären Extremsituationen, wie sie in diesem Sommer im Landkreis herrschten, ausgelegt und könne damit umgehen. „Sie regeneriert sich auch wieder in ihrer Vielfalt und Dichte“, sagt Wörle. Verluste seien eher wegen schwindendem Lebensraums zu erwarten. Die Ursachen und Folgen davon stünden allerdings auf einem völlig anderen Blatt.

Kurzfristige Auswirkungen hat dieser besonders heiße Sommer vor allem auf die Landwirtschaft. Die Pflanzen auf den Feldern im Wittelsbacher Land seien in diesem Jahr zwei bis vier Wochen früher als üblich gereift, erklärt Wolfgang Gutmann, Geschäftsführer des Kreisverbands des Bayerischen Bauernverbands. Die Trockenheit hinterließ Spuren, so Gutmann: „Bei der Getreideernte hatten wir einen Ertragsausfall von circa zehn bis 20 Prozent, bei Sommergetreide bis zu 30 Prozent.“ Die Qualität des Getreides sei dabei sehr unterschiedlich, im Allgemeinen aber schlechter als im Vorjahr, sagt Gutmann.

Der Minderertrag bei der Mais-ernte habe sich bisher dagegen in Grenzen gehalten. Die Ernte läuft zum Teil noch. Beim Grünland fällt der vierte Schnitt laut Gutmann heuer aus. Das bedeutet vor allem für die Viehbauern Engpässe beim Futter für ihre Tiere. Der Futterknappheit könne aber zum Teil mit dafür vorgesehenem Silomais entgegengewirkt werden, sagt Gutmann. Bleibende Einbußen gebe es aus Sicht des Bauernverbandes eventuell im Wald. Beispielsweise durch Schäden bei Neuanpflanzungen.

Weihnachtsbäume sind nicht in Gefahr

Auch der Zuckerrüben- und Kartoffelertrag werde im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfallen. Und das, obwohl „in einem sehr begrenzten Gebiet im Raum Kühbach, Inchenhofen zum Teil Sonderkulturen und Kartoffeln bewässert wurden“, wie Gutmann erklärt. Der Regen zuletzt sei besonders für die späten Kartoffelsorten, die Zuckerrüben, die Zwischenfrüchte und für die anstehende Herbstaussaat sehr wichtig gewesen. „Die Regenmenge war aber in manchen Gemeinden sehr niedrig“, fügt Gutmann hinzu. Er vermutet wegen der Trockenheit negative Auswirkungen auf das Einkommen der Landwirte im Landkreis: „Unsere Bauern wissen aber, dass andere Gebiete in Deutschland weit mehr betroffen sind.“

Dieser Umstand ist auch Norbert Eberl aus dem Affinger Ortsteil Haunswies bewusst. Er pflanzt Nordmanntannen und verkauft sie in der Zeit vor Weihnachtenunter anderem in Aichach als Christbäume. „Wir haben Glück gehabt, bei uns läuft alles ganz normal“, sagt Eberl. Gemeint ist die Pflanzung neuer Jungbäume in diesem Jahr. Wie üblich hat Eberl Löcher gebohrt und die Pflanzen eingesetzt. Die lange Dürre ist normalerweise Gift für die verletzlichen Pflänzchen, weiß Eberl: „Der Boden war glücklicherweise nicht sandig und wir mussten nicht einmal zusätzlich bewässern.“

Überraschenderweise habe die Trockenheit keine negativen Auswirkungen auf die jungen Bäume gehabt. Die Pflanzen seien alle gut angewachsen und auch der ältere Bestand habe keinen Schaden genommen, so Eberl: „Wir sind noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Die Weihnachtsbäume sind nicht in Gefahr.“

