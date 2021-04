Durch Corona verzögert sich die Genehmigung für die Westumfahrung

Plus In den Pfingstferien sollten die Bedenken gegen die geplante Westumfahrung Mühlhausen diskutiert werden. Der Termin ist abgesagt, der Bürgermeister in Quarantäne.

Erneut verzögert sich das Planfeststellungsverfahren für die geplante Westumfahrung von Mühlhausen. Damit rückt eine Genehmigung des geplanten Straßenbauprojektes einmal mehr nach hinten.

Bürgermeister Markus Winklhofer ist in Quarantäne

Bernhard Frank, Geschäftsleitender Beamter der Affinger Verwaltung, informierte am Dienstag den Affinger Gemeinderat über die weitere Verzögerung. Er tat dies anstelle von Bürgermeister Markus Winklhofer. Dieser befindet sich in Quarantäne, ebenso wie die Leiterin der Affinger Finanzverwaltung, Jennifer Friedl. Beide hatten Kontakt zu einer Person, die sich als Corona-positiv herausgestellt hat. Winklhofer und Friedl sind deshalb zum Homeoffice verdonnert. Gegenüber unserer Redaktion berichtete Winklhofer am Telefon, es gehe ihnen beiden gut. Sie hätten keine Symptome. Ein erster Test sei negativ gewesen. Gerüchte, es seien Verwaltungsmitarbeiter an Covid-19 erkrankt, träfen nicht zu.

Regierung: Termin zur Westumfahrung ist wegen Corona nicht möglich

Zurück zur Westumfahrung: Laut Frank hat die Regierung von Schwaben den für die Pfingstferien geplanten Erörterungstermin abgesagt. Die Genehmigungsbehörde begründet das mit den viel zu hohen Inzidenzwerten. Deshalb sei die Veranstaltung, bei der die rund 100 Bedenken und Anregungen zur Straßenplanung erörtert werden sollen, nicht möglich. "Wir müssen das so akzeptieren", sagte Frank. Ein neuer Termin sei noch offen.

Es handelt sich nicht um die erste Absage. Ursprünglich sollte der Erörterungstermin in den Osterferien stattfinden. Auch dieser hatte wegen der Pandemie abgesagt werden müssen. Damit bleibt weiter offen, wann die Planung genehmigt werden kann.

Westumfahrung ist "das am heftigsten diskutierte Thema in der Gemeinde"

Der Affinger Gemeinderat nahm die Nachricht als unabänderlich hin. Diskutiert wurde darüber nicht. Gerhard Faltermeier bat die Verwaltung lediglich darum, die Anregung an die Regierung weiterzugeben, dass jede Fraktion des Affinger Gemeinderates einen Vertreter zur Anhörung schicken dürfe. Es handele sich schließlich um das am heftigsten diskutierte Thema in der Gemeinde. Das sagte Bernhard Frank zu.

