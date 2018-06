vor 55 Min.

Durch Südamerika mit dem Spezialmobil

Christina Büchler aus Oberach und Willi Lang wollen mit einem umgebauten Feuerwehrauto ein Jahr lang den Kontinent erkunden

Von Josef Abt

Die Sehnsucht und die Liebe zu fernen Ländern und Städten hat sie schon immer zu großen Reisen inspiriert. Jetzt planen sie einen ausgiebigen Jahrestörn nach Südamerika. Christine Büchler aus dem Rehlinger Ortsteil Oberach will zusammen mit Willi Lang aus dem schwäbischen Hohenreichen (Wertingen) in Kürze in dieses für sie unbekannte Abenteuer starten.

Die beiden unternehmen den Amerikatrip mit einem speziellen, auf ihre Bedürfnisse umgerüsteten Fahrzeug, eine Mischung aus Wohnmobil und Geländefahrzeug. Es wird für ein ganzes Jahr Fortbewegungsmittel und Wohnung zugleich sein. Auch Hund Elly wird hier wohnen.

Das Fahrzeug war ein Feuerwehrauto, ein Zwölftonner, Fabrikat Mercedes 1124 AF mit 250 PS unter der Haube. Dieses Allradfahrzeug kaufte Willi bei einem Händler in Landsberg. Zuerst wurden der komplette Aufbau demontiert und ein Sandwich-Militärcontainer aufgebaut, den Willi Lang im Vorfeld geordert hatte. Das war im Sommer 2015. Danach begann die richtige Arbeit. Die Reiselustigen hatten Glück, denn Christines Vater Thomas Büchler aus dem Rehlinger Ortsteil Oberach ist Schreiner und Hobbybastler mit vielen Ideen. Die waren beim Innenausbau des Containers auch gefragt. Ein Schlafraum, eine kleine Küche, eine Dusche samt WC – alles wurde genau und nach Wunsch eingepasst. Der technisch versierte Willi Lang hatte weitere Ideen, wie etwa der Einbau einer Trinkwasser-Entkeimungsanlage. Auf dem Containerdach ist eine Solaranlage installiert, eine Gasheizung sorgt für warmes Duschwasser. Mit diesen Vorkehrungen für Stromerzeugung und Wasser kann man zwei Wochen auskommen, wie die beiden stolz berichten. Nach rund zwei Jahren war die Ausrüstung in dem Container komplett. Manchmal war dafür täglich bis in die Nacht hinein gewerkelt worden. Sowohl Willi als auch Thomas Büchler haben viele Hundert Stunden Arbeit und eine Menge Geld investiert. Das Fahrzeug hat zwischenzeitlich auch seine Testfahrt bestanden, denn im vergangenen Jahr waren Christine Büchler und Willi Lang mit ihrem Gefährt schon in Estland. Dort hatte alles zufriedenstellend geklappt.

Im Juni wird das Fahrzeug in Hamburg verschifft. Nach einer fünfwöchigen Seereise, so hoffen die beiden, soll das Reisemobil dann in Uruguay ankommen. Christine Büchler, Willi Lang mit Hund Elly fliegen später nach und starten dann zu ihrer Abenteuerreise quer durch Südamerika. Rund 40000 Kilometer wollen sie in einem Jahr zurücklegen und alles Wichtige besichtigen. Darunter viele Nationalparks, aber auch das Hinterland. Zu den Ländern, die sie am meisten interessieren, gehört auch Peru mit den Städten der Inkas. Es geht in südliche Richtung bis nach Patagonien (Feuerland) an der Südspitze Argentiniens. Die Reisenden hoffen, mit Spanisch einigermaßen durchzukommen. Angst haben die beiden Globetrotter nicht. Beruflich nehmen sie sich ein Jahr Auszeit. Im nächsten Jahr wollen sie ihre Angehörigen wohlbehalten wieder in die Arme schließen können.

