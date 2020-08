Durchreisende Wölfe: Weitere "Besuche" sind möglich

Dass der Wolf nach der Attacke in Igenhausen im Bregenzerwald Schafe gerissen hat, ist eine gute Nachricht für die Weidetierhalter in der Region. Worauf wir uns aber einstellen müssen.

Vier Wochen nach dem Gemetzel auf einer Schafweide bei Igenhausen gibt es Gewissheit und eine gute Nachricht. Ja, es war definitiv ein Wolf, der die sieben Tiere gerissen hat. Und gut, dass dieser Wolf offensichtlich schon über alle Berge ist. Damit können die Weidetier-Halter durchatmen und müssen derzeit nicht mit Angriffen auf Schafe, Fohlen oder Kälber rechnen. Auch der ein oder andere Wald-Spaziergänger, dem in den vergangenen Tagen etwas mulmig war, dürfte sich über diese Nachricht freuen.

Wolfspopulation in Ostdeutschland und Nordbayern steigt

Moderne DNA-Technik macht möglich, dass der Weg des Raubtiers nachvollzogen werden kann. Die Annahme, dass der Wolf ursprünglich aus Brandenburg kommt, führt uns aber auch vor Augen, dass Wölfe hier im Wittelsbacher Land zwar keinen Lebensraum für eine dauerhafte Ansiedelung finden, wir aber immer mit einem gefährlichen „Besuch“ rechnen müssen. Die Wolfspopulation in Revieren in Ostostdeutschland und in Nordbayern steigt. Das bedeutet: Wölfe auf Durchreise wird es immer öfter geben.

Lesen sie den zugehörigen Artikel: Wolf aus Igenhausen hat jetzt Schafe in den Alpen gerissen

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen