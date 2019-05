vor 17 Min.

„Echos“ eines Aichachers in Bobingen zu sehen

Emmeran Achter präsentiert seine Werke in der Galerie im Unteren Schlösschen

Unter dem Titel „Echos“ zeigt der Kunstverein Bobingen ab heute bis zum 2. Juni Werke des Aichacher Malers Emmeran Achter. Es ist die erste Ausstellung unter der Leitung des neuen Vorsitzenden Rainer Erhardt in der Galerie im Unteren Schlösschen in der Römerstraße 73 in Bobingen. Die Schau gibt einen Überblick über Achters Schaffen der vergangenen Jahre, umfasst aber auch bisher noch nicht ausgestellte Arbeiten.

Der Name der Ausstellung ist Programm: Wie ein Echo einen Klang über einen gewissen Zeitraum dehnt, wird in Emmeran Achters Bildern der Augenblick malerisch geweitet. Fein mit dem Pinsel verriebene oder gespachtelte Unschärfen und Verwischungen treten neben jedes Motiv, verformen, überlagern und erweitern es und verändern seine Bedeutung. Vernissage ist heute Abend ab 19 Uhr. Die musikalische Begleitung übernimmt Martin Proißl mit Stücken von seiner Neuveröffentlichung Through a world of signs/Above time. Die Ausstellung ist mittwochs, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr.

Emmeran Achter wurde 1971 geboren. Er ist Absolvent der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und war Meisterschüler von Otmar Hörl. Er wurde bisher unter anderem mit dem Meckatzer Kunstpreis, Irsee, den Kunstpreisen Kaufbeuren, Donauwörth, Kissing und Aichach ausgezeichnet und ist gemeinsam mit Gabriele Fischer der Preisträger des Bobinger Kunstpreises 2019. Emmeran Achter lebt und arbeitet in Aichach. (AN)

