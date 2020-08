12:00 Uhr

Ecknach: Dieb stiehlt 110 Eier und 13 Packungen Nudeln

Eier und Nudeln klaute ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag aus einem Hofladen in Ecknach.

Großen Hunger hatte ein Dieb offenbar, als er mitten in der Nacht in einen Hofladen in Ecknach einbrach. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein Nudel- und Eierdieb betrat in der Nacht zum Freitag gegen 1 Uhr die Selbstbedienungs-Verkaufshütte eines Hofladens in Ecknach an der Industriestraße.

Ecknach: Ware hatte einen Wert von 60 Euro

Dort packte der Mann laut Polizei 110 Eier und 13 Packungen Nudeln in zwei mitgebrachte Tüten und einen Einkaufskorb. Er verschwand, ohne die Ware im Wert von 60 Euro zu bezahlen. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0.





