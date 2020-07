vor 54 Min.

Edeka-Supermarkt in Motzenhofen: Eröffnungsdatum steht fest

Am Ortseingang von Motzenhofen eröffnet in Kürze ein neuer Edeka Supermarkt.

Plus Die Bauarbeiten am neuen Edeka-Lebensmittelgeschäft in Motzenhofen sind schon fast beendet. Wann der Supermarkt eröffnen soll.

Von Katja Röderer

Die letzten Pflastersteine liegen schon bereit. Wenn sie auf dem Parkplatz vor dem neuen Supermarkt in Motzenhofen verlegt sind, ist es geschafft. Der Edeka-Lebensmittelmarkt steht inzwischen kurz vor der Eröffnung. Ab 20. August sollen die Einkaufswagen hier regelmäßig rollen. Den Termin teilte Hollenbachs Bürgermeister Franz Xaver Ziegler jetzt auf Anfrage mit.

Am Montag wird das fertiggestellte Gebäude laut Bauleiter Walter Stölzle von OIB Immobilien übergeben. Der Bauleiter sprach von einem insgesamt reibungslosen Ablauf der Bautätigkeiten. Er freue sich über die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Franz Xaver Ziegler und dem Unternehmen Pletschacher Projektbau aus Dasing, wie er sagte.

Motzenhofen: Der Edeka-Supermarkt kann einziehen

Nach der Bauphase kann jetzt der Supermarkt einziehen. Bis zur Eröffnung müssen dann unter anderem aber noch Regale aufgestellt und befüllt werden, damit die Kunden ab 20. August auf den 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche auch ihre Einkaufswagen befüllen können. Nach Angaben der OFF-Immobilen GmbH, der der Standort mit einer Fläche von insgesamt 1650 Quadratmetern gehört, sind vor dem Supermarkt an der Staatsstraße 2047 insgesamt 79 Parkplätze entstanden. Rund vier Millionen Euro wollte die Firma hier investieren.

Am Ortseingang von Motzenhofen eröffnet in Kürze ein neuer Edeka Supermarkt. Bild: Katja Röderer

Offizieller Spatenstich für das Projekt war vor einem Jahr am 15. Juli 2019. Vier Monate später, am 3. Dezember 2019, wurde Hebauf gefeiert. Bis es so weit war, musste der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan erstellt werden. Denn zunächst standen hier Blumen zum Selberschneiden zum Verkauf.

Einkaufen kann man Artikel für den täglichen Bedarf

Die Größe des Edeka-Lebensmittelmarktes ist in etwa vergleichbar mit dem Markt in Affing. Einkaufen kann man hier Artikel, die für den täglichen Bedarf benötigt werden. Außerdem gibt es einen Getränkeladen, eine Bäckerei mit Kaffee und Sitzgelegenheiten. Wahrscheinlich werde der Café- Bereich auch am Sonntagvormittag geöffnet sein, hieß es beim Spatenstich dazu.

Auf diesem Areal ist der Supermarkt im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen entstanden, so sah es zuvor aus. Bild: Katja Röderer

Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen hat vor Kurzem verkündet, dass an diesem Standort voraussichtlich im August ein Geldautomat in Betrieb gehen wird. Der SB-Pavillon wurde in der Mitte des Edeka-Parkplatzes aufgestellt und soll bald und um die Uhr zur Verfügung stehen. Gleich neben dem Supermarkt entsteht der neue Bauhof der Gemeinde Hollenbach.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen