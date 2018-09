18.09.2018

Ehepaar Eichenseher aus Aindling feiert

Aindling Hildegard und Georg Eichenseher aus Aindling haben ihre goldene Hochzeit gefeiert. Beide erfreuen sich bester Gesundheit, sind noch voller Pläne und im Gemeindeleben voll eingebunden. Georg Eichenseher stammt aus Schönleiten (Petersdorf), seine Frau Hildegard lebt seit ihrer Jugend in Aindling. Am 14. September 1968 heirateten die beiden in der Kirche in Hohenried (Petersdorf), den Gottesdienst hielt damals Pfarrer Dollinger. Einen Monat vorher fand beim damaligen Bürgermeister von Hohenried die standesamtliche Hochzeit statt. Die Hochzeitsreise ging nach Wien – wie zur Silberhochzeit und jetzt auch zur goldenen Hochzeit. Zwei Kinder gingen aus der Ehe hervor. Der Sohn studiert in England, die Tochter wohnt in Augsburg.

Hildegard Eichenseher steht in der Aindlinger Kirche St. Martin als Kommunionhelferin zur Verfügung und ist Vorsitzende des Bibelkreises. Ihr Ehemann Georg war fast 40 Jahre bei der Liedertafel und singt jetzt noch im Kirchenchor mit. Beide reisen gerne. Ein weiteres Hobby der beiden ist der gepflegte Garten. Bürgermeister Tomas Zinnecker gratulierte, auch von Landrat Klaus Metzger kamen Glückwünsche zum Ehejubiläum. (joki)

