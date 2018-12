Ehrenamt-Bürgermeister sind bald Minderheit im Kreis

Plus Bislang halten sich ehrenamtliche und hauptamtliche Rathauschefs mit 12:12 die Waage. Jetzt kippt’s: Hollenbach wechselt 2020

Diese Entscheidung haben sich die Hollenbacher wirklich nicht leicht gemacht. Aber jetzt hat der Gemeinderat eine Entscheidung in einem kommunalpolitischen Dauerbrenner des Krebsbachtals getroffen – übrigens einstimmig: Mit der nächsten Wahlperiode ab Mai 2020 ist der Bürgermeister hauptamtlich. 2013 stimmten in einem Bürgerentscheid noch zwei Drittel der Wähler in Hollenbach dafür, dass der Bürgermeister der Kommune weiter ehrenamtlich arbeiten soll. Das macht Franz-Xaver Ziegler seit viereinhalb Jahren und ist jetzt ein klarer Befürworter des Hauptamts. Sein Vorgänger Johann Riß, ein Verfechter des Ehrenamts, setzte sich bei der Wahl 1990 überraschend gegen den langjährigen Amtsinhaber Rupert Reitberger durch. Hauptgrund: Der wollte schon damals hauptamtlich arbeiten. Und seither wurde diese Diskussion nahezu vor jeder Kommunalwahl in Hollenbach geführt.

Mit dem Wechsel gibt’s im Wittelsbacher Land auf alle Fälle ab 2020 erstmals eine „Mehrheit“ fürs Hauptamt. Bislang stand es 12:12 – dann 13:11 und der Vorsprung könnte in Kürze noch wachsen. Nördlich der Autobahn steht’s übrigens bis dato ebenfalls Remis (8:8) und in einhalb Jahren schon mal sicher 9:7. So umstritten wie in Hollenbach ist das Thema in den anderen kleinen Kommunen zwar nicht. Ein Thema ist die Frage Haupt- oder Ehrenamt aber nicht nur dort. Diskutiert wird darüber in fast allen anderen sieben weiteren Gemeinden im nördlichen Kreis, in denen es noch einen ehrenamtlichen Bürgermeister gibt. Hier ein Überblick:

Lorenz Braun: „Für mich passt es so“

Adelzhausen „Für mich passt es so“, sagt Bürgermeister Lorenz Braun. „Eine Runde drehen“ möchte der 58-Jährige noch als ehrenamtlicher Bürgermeister, sich also noch einmal zur Wahl stellen, und dann in Rente gehen. Sein Nachfolger wird hauptamtlich sein, kann sich Braun gut vorstellen. Er glaubt: „Anders wird man gar niemanden finden.“ Die Arbeit werde von Jahr zu Jahr mehr, ist seine Erfahrung: „Man muss eigentlich den ganzen Tag da sein.“ Als Hausmeister an der Grundschule Adelzhausen und Gemeindearbeiter ist Braun vor Ort tätig und hat den Vorteil, dass er zeitlich flexibel war. „Die Dienststelle muss halt mitspielen“, sagt er. 2014 reduzierte er seine Stunden als Gemeindearbeiter von 20 auf zehn Stunden. Aus Zeitgründen gab er seinen Posten als Hausmeister an der Grundschule auf. Und seit Braun auch noch Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Dasing ist, arbeitet er nur noch auf Abruf als Gemeindearbeiter.

Leonhard Kandler: „Das tu‘ ich mir nicht mehr an.“

Baar Selbst in der kleinsten Kommune im nördlichen Kreis mit rund 1150 Einwohnern ist ein hauptamtlicher Rathauschef im Gespräch, sagt Amtsinhaber Leonhard Kandler. Für ihn ist das allerdings kein Thema mehr. Er wird nächstes Jahr 70 und hört 2020 nach 26 Jahren im Amt definitiv auf: „Das tu’ ich mir nicht mehr an.“ Damit meint er nicht die Aufgaben als Rathauchef, sondern die Auseinandersetzungen der letzten Jahre im Gemeinderat. Kandler spricht sich weiter fürs Ehrenamt aus. Für ihn und seine Wählergemeinschaft sei das nach wie vor eine gute Lösung für eine Gemeinde in der Größe von Baar. Dafür lasse sich auch wieder ein geeigneter Kandidat finden, ist er überzeugt. Kandler geht aber davon aus, dass das Thema Hauptamt im Rat auf die Tagesordnung kommt.

Karl Metzger: „Der Arbeitsaufwand ist für mich machbar“

Inchenhofen Wird sich diese Frage in der Marktgemeinde ernsthaft stellen? Bürgermeister Karl Metzger weiß, dass darüber im Moment „sicherlich noch ein bissl leise diskutiert“ wird. Er ist sich bewusst, dass das auch von seiner Person abhängt. Warum? Metzger will sich erst Anfang nächsten Jahres erklärten, ob er 2020 nach 24 Jahren im Rathaus noch einmal antritt. Tut er das, wird er erneut ehrenamtlich amtieren. Das steht für ihn fest, obwohl die Bürgermeisterei auch in Leahad mit einem wöchentlichen Aufwand von im Schnitt 50 bis 60 Stunden ein Vollzeitjob ist. Seit Metzger 2014 seinen Beruf als Verwaltungsangestellter aufgegeben hat, ist er ganz für die Marktgemeinde da. Der Arbeitsaufwand sei für ihn so machbar, auch wegen der Verwaltung, betont der 69-Jährige.

Josef Schwegler: „Es ist gar nicht so einfach“

Obergriesbach Das Bürgermeisteramt und den Beruf miteinander verbinden, „ist gar nicht so einfach“. Das weiß Josef Schwegler aus Erfahrung. Als Obergriesbacher Bauhofleiter eroberte er 1990 den Chefsessel im Rathaus. Die Bauhoftätigkeit hat der 63-Jährige inzwischen auf fünf Wochenstunden reduziert. Aus gesundheitlichen Gründen, aber auch aus Zeitgründen. Der Aufwand für das Bürgermeisteramt ist seit 1990 extrem gewachsen, sagt Schwegler. Die Anforderungen seien viel höher geworden. Deshalb plädiert Schwegler für einen hauptamtlichen Bürgermeister. „Wenn einer das ehrenamtlich machen kann, ist das okay. Aber mit 40 Stunden geht’s nicht“, betont Schwegler. Er selbst tritt 2020 nicht mehr an. Aber er liefert dem Rat die Grundlagen für eine Entscheidung, die im Frühjahr gefällt werden soll. Das Gremium hat ihn um Kostenvergleiche gebeten. Frage: „Können wir uns das Hauptamt leisten?“

Josef Schreier: „Ein Hauptamtlicher wäre das Richtige“

Schiltberg Einigkeit gibt es laut Bürgermeister Josef Schreier in einem Punkt: Es muss über Haupt- oder Ehrenamt gesprochen werden. Der Rat will das schon im Januar oder Februar tun, kündigt der 59-Jährige an, der 2020 nicht mehr kandidieren wird. Schreier hat selbst eine klare Meinung: „In Zukunft wäre ein Hauptamtlicher das Richtige.“ Zum Wohl der Gemeinde müsse man diesen empfehlen. Die Frage des Geldes dürfe da nicht das Ausschlaggebende sein. Seit gut zwei Jahren hat Schreier seinen Beruf komplett aufgegeben. Zugunsten der Gemeinde hat er die Tätigkeit als technischer Leiter beim Studentenwerk München immer mehr reduziert. Von bei Amtsantritt 19 Wochenstunden auf später 15, dann 14 und zuletzt null Stunden. Die zunehmende Arbeitsbelastung liege an den vielen Baustellen, aber es sei auch der Aufwand insgesamt gestiegen. Mit einer zusätzlichen Arbeitsstelle hätte er die letzten zwei Jahre nicht geschafft, sagt Schreier.

Martin Echter: „Das muss man von Fall zu Fall betrachten“

Sielenbach Bürgermeister Martin Echter will die Entscheidung, ob die Gemeinde künftig von einem Hauptamtlichen geleitet wird, Anfang 2019 auf die Tagesordnung im Gemeinderat setzen. Echter übt das Amt ehrenamtlich aus. Um das zu schaffen, reduzierte er seine Arbeitszeit als Leiter des Bauamtes in Altomünster auf 22 Wochenstunden. „Ich hatte das Glück, dass mein Arbeitgeber mich unterstützte“, sagt er. Der 68-Jährige ist seit drei Jahren Rentner. Einen hauptamtlichen Bürgermeister zu haben, sieht Echter als zweischneidiges Schwert: „Wenn er nach sechs Jahren nicht mehr gewählt wird und keine Garantie auf einen Arbeitsplatz hat, steht er ohne da.“ Die Frage, ob der Job als ehrenamtlich zu schaffen ist, sei nicht einfach zu beantworten, sagt Echter. „Das muss man von Fall zu Fall betrachten.“

Konrad Carl: „Im Ehrenamt nicht mehr zu machen“

Todtenweis Bürgermeister Konrad Carl hat eine klare Meinung: „Im Ehrenamt ist so eine Aufgabe nicht mehr zu machen.“ Bei einer kleineren Gemeinde stelle sich in der Zukunft nicht nur die Frage nach geeigneten Kandidaten, sondern auch mittelfristig die der Selbstständigkeit. Carl will 2020 wider kandidieren – als ehrenamtlicher Bürgermeister. Weil er freigestellt ist, sei das für ihn möglich und machbar. Im Gemeinderat wurde sein Antrag fürs Hauptamt Ende 2013 mit 7:5 abgelehnt. Er könne jetzt damit gut leben, auch weil seine persönliche Lebenssituation dazu passe, sagt Carl. Es wäre auch vermessen, diesen Antrag noch mal zu stellen, findet der Bürgermeister. Mittelfristig führe aber kein weg daran vorbei.