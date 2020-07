00:30 Uhr

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Kostenlos Sprach- und Kulturmittler werden

Um sprachliche und kulturelle Hürden zu überwinden, hat die Freiwilligenagentur „mitanand & füranand im Wittelsbacher Land“ im Frühjahr 2018 das Projekt Sprach- und Kulturmittler initiiert. Nach zwei erfolgreichen Ausbildungsrunden sind nun über 20 Personen ehrenamtlich tätig.

Die Ehrenamtlichen begleiten zu Terminen und leisten durch laut Mitteilung möglichst neutrale und kultursensible Übersetzungen einen wichtigen Beitrag zu erfolgreicher Integrationsarbeit. Wegen des großen Bedarfs sucht die Freiwilligenagentur weitere Sprach- und Kulturmittler, um den Dolmetscher-Pool zu vergrößern.

Katharina Blazejewski, pädagogische Mitarbeiterin der Freiwilligenagentur, erklärt: „Gesucht werden Menschen mit Migrationshintergrund oder fundierten Fremdsprachenkenntnissen, die sich ehrenamtlich für Neuzugewanderte engagieren möchten.“ Besonders gefragt seien Kenntnisse in den Sprachen Englisch, Arabisch, Tigrinya und Türkisch. Freiwillige Helfer können außerdem selbst festlegen, zu welchen Zeiten und an welchen Tagen sie zur Verfügung stehen wollen. Zur Qualifizierung können Interessierte im Herbst an einer kostenlosen zweitägigen Schulung teilnehmen. (AZ)

Katharina Blazejewski, 08251/92-4889 oder katharina. blazejewski@lra-aic-fdb.de.