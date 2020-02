07.02.2020

Ehrenamtskarte: Es sind schon fast 2000

Wer ehrenamtlich tätig ist, darf im Landkreis auch Vorteile genießen

Wer sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagiert, hat Anspruch auf die bayerische Ehrenamtskarte. In diesem Jahr wird laut einer Mitteilung voraussichtlich noch die 2000. Karte im Landkreis Aichach-Friedberg ausgegeben. Sie alle dürfen verschiedene Vorteile genießen. So will der Freistaat ehrenamtliches Engagement belohnen.

Wer im Besitz der goldenen oder blauen Ehrenamtskarte ist, kann sie bayernweit bei verschiedenen sogenannten Akzeptanzpartnern einsetzen. Die gewähren den Ehrenamtlichen dann gewisse Vorteile. Die Karten werden insbesondere auch bei den derzeit 60 lokalen Partnern genutzt. Weitere Partner sind willkommen.

Die „Freiwilligenagentur mitanand und füranand im Wittelsbacher Land“ verlost derzeit fünfmal einen gratis Reifenwechsel bei den Akzeptanzpartnern Autohaus Betzmeir in Aichach oder Autohaus Klaus in Friedberg. Teilnehmen können alle Ehrenamtskarteninhaber, deren Karte im Landkreis gültig ist. Weitere Einzelheiten unter www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/ehrenamt/bayerische-ehrenamtskarte/aktuelles. Teilnahmeschluss ist der 25. Februar. (AN)

Wer eine Karte beantragen kann, erfährt das unter www.lra-aic-fdb.de/ehrenamt Stichwort Anträge; Informationen auch für mögliche neue Akzeptanzpartner: ehrenamtskarte@lra-aic-fdb.de oder 08251/92-4848.

