vor 32 Min.

Ehrenschild Lutterschmid sen.

Anlässlich seines 80. Geburtstages wurde Johann Lutterschmid sen. mit dem Ehrenschild des Hofberg-Freilichttheatervereins-Schiltberg e. V. ausgezeichnet. Von Beginn an, nämlich seit der Gründung 1953, spielte der Jubilar regelmäßig bei den Freilichtaufführungen in Schiltberg mit. Auch in der vergangenen Saison 2018 war er in der Rolle eines Zimmerers im Ruhestand und als Wallfahrer auf der Bühne zu sehen. Hinter den Kulissen unterstützte er den Verein ebenfalls. Sperrige Requisiten durften jahrelang in einer seiner Hallen zwischengelagert werden. Für sein Engagement wurde er nun vom Verein mit dem Ehrenschild des Hofbergvereins und der Fahnenabordnung geehrt. (AZ)

