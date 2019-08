vor 24 Min.

Eierhelme und Laufradparcours für die Kinder

Auf einen erfolgreichen Weg in der Verkehrssicherheitsarbeit blickte der Vorstand der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg.

Kreisverkehrswacht blickt zufrieden auf erstes Halbjahr

Die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg hat zum Halbjahr Bilanz gezogen. Ziel der Verkehrswacht sei es bei den Aktionstagen gewesen, bei allen Verkehrsteilnehmern ein Problembewusstsein zu schaffen und sie für ein verkehrsgerechtes Verhalten zu sensibilisieren, erklärte der Vorsitzende Helmut Beck. Er bewertete die Kampagnen in der Verkehrssicherheitsarbeit als unverzichtbar.

Wenngleich in den ersten Jahresmonaten junge Fahrer, Schüler oder erfahrene Verkehrsteilnehmer mit den Programmen der Deutschen Verkehrswacht im Fokus standen, galt der Schwerpunkt im vergangenen Halbjahr den Kindergartenkindern. An mehr als 40 Vormittagen leistete das motivierte und sachkundige Team im gesamten Landkreis und in angrenzenden Landkreisen wertvolle Arbeit für sicherheitsfördernde Verkehrserziehung.

Mit dem Verkehrspuppentheater werden die Kinder in den Kindertagesstätten unter Mitwirkung der polizeilichen Verkehrserzieher der Inspektionen aus Aichach und Friedberg spielerisch auf verkehrsgerechtes Verhalten vorbereitet und hinsichtlich der Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert. Nachhaltigen Eindruck vermittelt der Einsatz des Kindergurtschlittens, der den Mädchen und Buben die Wichtigkeit des Anschnallens demonstriert. Immer wieder beeindruckt seien die Kinder vom Helm-Eier-Test, so die Moderatorin Karen Distel. Während ein rohes Ei am Fußboden zerbricht, erkennen die Kleinen die Schutzwirkung des Eierhelms, wenn das zu Boden fallende Ei ganz bleibt.

Ebenso gehören Übungen zum Bewegungsablauf dazu, wenn die Kindergartenkinder den Parcours mit dem Laufrad oder Roller absolvieren. Am Ende gibt es viel Lob, wenn die Verkehrszeichen richtig gelernt werden und als Anerkennung für ihre Ausbildung zum Hilfspolizisten wird der „Sausi-Führerschein“ vergeben.

Die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg will mit dem Programm „Kinder im Straßenverkehr“ langfristig Verkehrssicherheitsarbeit in den Alltag der Kindertagesstätten integrieren. (hbe)

Themen Folgen