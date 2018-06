vor 40 Min.

Ein Abendam Klavierim Sisi-Schloss

Yojo Christen gibt am Samstag, 23. Juni, einen Klavierabend.

Junger Pianist

Ein Klavierabend mit Yojo Christen aus dem Altmühltal erwartet die Besucher am Samstag, 23. Juni, im Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach. Veranstalter ist die Kulturszene Aichach. Christen kann einer Mitteilung des Veranstalters zufolge trotz seines jungen Alters schon eine bemerkenswerte Karriere vorweisen: Als Teenager gab der Pianist Konzerte in Japan, er hat vier CDs veröffentlicht und arbeitet an einem Musical und einer Oper.

Yojo Christen aus Altmannstein im Landkreis Eichstätt wurde am 18. Mai 1996 geboren. Er fiel schon als Kind durch seine große Musikalität auf. Seit seinem vierten Lebensjahr erhielt er regelmäßigen Klavier- und Kompositionsunterricht – vor allem von seinem Stiefvater Franz Hummel, selbst Konzertpianist und erfolgreicher Komponist. Hummel schrieb unter anderem die Musik für das Musical „Ludwig II. – Sehnsucht nach dem Paradies“.

Bereits mit acht Jahren gestaltete Christen der Mitteilung zufolge abendfüllende Konzerte mit Werken aus Klassik, Romantik und eigenen Kompositionen. Eine Japantournee mit Konzerten in sieben Großstädten, zu der der damals Vierzehnjährige von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft im Jahr 2010 eingeladen war, wurde zu einem großen Erfolg. Schwerpunkte bei dem Klavierabend sind Ludwig van Beethovens „Appassionata“ und Wolfgang Amadeus Mozarts „Türkischer Marsch“. Zusätzlich sind drei Charakterstücke des Pianisten zu hören: „Harlekin“, „Im Weltall“ und „Atavistic Music: Extreme Jazz“.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Der Eintritt berechtigt auch zur Besichtigung der Sonderausstellung „Sisi – Lust und Leid einer Kaiserin“. (AN)

Weitere Informationen im Info-Büro der Stadt Aichach, Telefon 08251/902-0.

