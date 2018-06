08:55 Uhr

Ein Blick aufs Handy, der tödlich sein kann

Bei der Tagung der Landesverkehrswacht Bayern in Aichach geht es vor allem um Ablenkungim Straßenverkehr. Das Problem Nummer eins ist laut Experten klar.

Von Manfred Zeiselmair

Ein kurzer Piepton – schon wandert der Blick von der Straße zum Handy. Nur mal kurz schauen, wer gerade eine SMS geschickt oder einem auf WhatsApp geantwortet hat. Das Auto rollt weiter, während der Fahrer den Verkehr längst nicht mehr im Blick hat.

„Ablenkung im Straßenverkehr“ war das zentrale Thema bei der Jahresmitgliederversammlung der Landesverkehrswacht Bayern (LVW) in Aichach. Der Kreisverband Aichach-Friedberg hatte dazu eingeladen. Ein Rahmenprogramm sowie hochkarätige Festredner lockten Verkehrswachtmitglieder aus ganz Bayern in das Kreuzgratgewölbe des Kreisguts nach Aichach. Kreisvorsitzender Helmut Beck freute sich mit seinem Team über den Zuspruch bei der Veranstaltung.

Die Fachtagung im Gewölbesaal eröffnete Florian Herrmann, LVW-Präsident und bayerischer Staatsminister für Bundesangelegenheiten. In seiner Rede bedankte er sich insbesondere für das ehrenamtliche Engagement der vielen Verkehrswachtmitglieder und stellte heraus, dass der Freistaat auf deren Multiplikatoren-Funktion bei der Verkehrserziehung angewiesen sei. Deshalb sei auch die finanzielle Unterstützung des Freistaats – im vergangenen Jahr waren es knapp 700000 Euro – als Beitrag zur Verkehrssicherheit gut angelegt.

Landrat Klaus Metzger ging auf die „ganz ausgezeichnete Arbeit“ der heimischen Kreisverkehrswacht ein. Er erinnerte neben der Verkehrssicherheitsarbeit an viele erfolgreiche Aktionen wie Discofieber oder BOB gegen Alkohol am Steuer und lobte das unermüdliches Engagement der Kreisverkehrswacht.

Mehr Autos, mehr Unfälle

Nach weiteren Grußworten von Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann und dem Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko folgte als Festredner Schwabens neuer Regierungspräsident, Erwin Lohner. Er legte unter anderem seinen Fokus auf besonders ins Auge fallende Zahlen der Unfallstatistik. Er verwies auf den deutlichen Zuwachs der zugelassenen Kraftfahrzeuge; 2017 waren es in Bayern knapp zehn Millionen.

Angesichts dessen sehe er nicht nur eine Zunahme der Verkehrsunfälle (laut Statistik waren es im vergangenen Jahr 17 Prozent mehr als 2016), sondern auch „ein großes gesellschaftliches Problem auf uns zukommen“. Gleichwohl sei Bayern auf einem guten Weg, das Ziel des Verkehrssicherheitsprogramms 2020, die Anzahl der Verkehrstoten auf unter 550 zu senken, zu erreichen. Im vergangenen Jahr waren noch 608 Tote auf Bayerns Straßen zu beklagen.

Männer sind leichter ablenkbar als Frauen

In den anschließenden Fachvorträgen ging es um die Ablenkung im Straßenverkehr. Männer seien leichter ablenkbar als Frauen, berichtete Prof. Bertold Färber von der Universität der Bundeswehr München. Er betrachtete diese Problematik zunächst aus psychologischer Sicht. Im Anschluss waren sich sowohl der Polizeipräsident von Schwaben-Nord, Michael Schwald, als auch Michael Haberland vom Automobilclub Mobil in Deutschland einig, dass das Smartphone die Ablenkungsquelle Nummer eins im Straßenverkehr ist.

Laut einer Umfrage haben drei Viertel der Verkehrsteilnehmer schon einmal ihr Smartphone am Steuer benutzt, davon 17 Prozent sogar die Kommunikations-Plattform WhatsApp. Neben der Aufklärungsarbeit setzt die Polizei gezielt auf Überwachung und stellt dabei fest, dass das Unrechtsbewusstsein relativ gering ist – speziell bei jungen und männlichen Verkehrsteilnehmern.

Haberland stellte zudem in einem Video-Clip die prämierte Aktion seines Automobilclubs mit dem Titel „Be smart (Deutsch: Sei klug) – Hände ans Steuer, Augen auf die Straße!“ vor. Eine abschließende Podiumsdiskussion mit Moderator Wolfgang Prokoph und den drei Fachreferenten rundete das Programm ab. Für Auflockerung zwischen den Vortragsblöcken sorgte das Ensemble der städtischen Musikschule unter der Leitung von Eduard Augsburger.

Probefahrt im Bremssimulator

Bei der begleitenden Fachausstellung am Kreisgut-Freigelände waren neben eigenen Info-Ständen, zahlreiche Verkehrswacht-Partner mit Fachliteratur, Werbemitteln, einem Sehtestmobil und Verkehrssimulatoren präsent. Besondere Aufmerksamkeit genoss bei den fachkundigen Besuchern ein von Verkehrswacht-Mitglied Hannes Beck neu entwickelter Bremssimulator. Damit kann unter realen Straßenbedingungen das Brems- und Reaktionsverhalten in unterschiedlichen Gefahrensituationen getestet und trainiert werden.

Mit einem Festabend in der Aula des Deutschherren-Gymnasiums Aichach ging die Jahresversammlung schließlich zu Ende. Für Unterhaltung sorgten die Aichacher Mundartdichterin Rosy Lutz mit „Boarisch gredt und glacht in Oacha“ und die Band The Roses.

Themen Folgen