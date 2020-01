09.01.2020

Ein Bogen von Volksmusik bis Barock und Renaissance

Beim Dreikönigssingen in der Kühbacher Kirche: die Gröbenbach Musi (vorne) und das Bläserensemble Rast (hinten). Der Familiengesang Röpfl sang traditionelles Liedgut.

Arzberger Classics bietet ein festliches Dreikönigssingen in der voll besetzten Kühbacher Kirche St. Magnus

Von Brigitte Glas

Schon traditionell gestaltet Arzberger Classics das Dreikönigssingen in der Kühbacher Pfarrkirche St. Magnus. Das Bläserensemble Rast, der Familiengesang Röpfl und die Gröbenbach Musi spannten den Bogen von alpenländischer Volksmusik bis Musik aus Barock und Renaissance.

Das Publikum schätzt diese Tradition. Die Kirche war so gut wie voll besetzt. Als Überraschungsgast spielte heuer der Sielenbacher Klarinettist, Professor Georg Arzberger, einer der Veranstalter. Er gab zwei Stücke von Johann Sebastian Bach zum Besten.

Mit festlichen Klängen an Trompete, Horn und Posaune begeisterte das Bläserensemble Rast. Die Rast-Brüder aus Obergriesbach spielten zusammen mit einigen ihrer Kinder unter anderem zwei Kompositionen von Joseph Rast. Solche Blechbläserklänge sind seit jeher aus der Weihnachtsmusik nicht wegzudenken und dürfen in einem solchen Konzert keinesfalls fehlen.

Den besonderen Reiz des Kühbacher Dreikönigssingens macht immer schon die Mischung aus klassischer Musik und bayerisch-alpenländischer Volksmusik aus. Dieses Mal konnten die Veranstalter den Familiengesang Röpfl gewinnen. Martina, Martin und Lisi Röpfl aus Bayrischzell sind in Kühbach längst keine Unbekannten mehr. Vor einigen Jahren waren sie schon als Röpfl Geigenmusi zu Gast beim Dreikönigssingen. Dieses Mal sangen die drei traditionelles Liedgut und Lisi begleitete auf der Harfe.

Ebenfalls keine Unbekannten mehr in Kühbach sind Roman Messerer, Hubert Blaser, Karl Schabmair und Heinz Neumaier aus Dachau, zusammen die Gröbenbach Musi. Auf Zither, Kontrabass und zwei Gitarren präsentierten sie Saitenmusik vom Feinsten. Ihre Stücke hatte alle Heinz Neumaier für diese Besetzung komponiert. Abgerundet wurde der festliche Abschluss der Weihnachtszeit mit zwei gemeinsamen Liedern von Publikum und Künstlern: „Es ist ein Ros entsprungen“ zu Beginn und „In Dulci Jubilo“ am Schluss. Alles in allem ein rundum gelungenes, gut einstündiges Konzert.

