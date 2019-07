vor 30 Min.

Ein Bürger-Shuttle für Petersdorf

Ab Frühjahr 2020 soll ein Mehrgenerationenmobil durch die Gemeinde touren. Es soll für Kinder, Senioren und Vereinsaktivitäten bereitstehen. Vorher ist noch einiges zu tun

Von Stefanie Brand

Kathrin Schaller, Martina Scheel und Klaus Settele bekamen in der Gemeinderatsitzung am Montagabend in Petersdorf reichlich Lob. Im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts waren sie im Arbeitskreis „Leben im Dorf“ aktiv. Nun sorgen sie dafür, dass der Wunsch nach mehr Mobilität und einer besseren Verbindung der Ortsteile in der Gemeinde umgesetzt wird. Um dieser Idee Leben einzuhauchen, soll ab Frühjahr 2020 das Mehrgenerationenmobil im Einsatz sein, erklärt Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder den Zeitplan.

Dabei handelt sich um einen kleinen Bus mit sieben oder acht Sitzplätzen und mit Elektroantrieb. Dieser soll dann als eine Art Sammeltaxi fungieren – als Kita-Shuttle, als Transportmittel für Vereinsaktivitäten und auch, um älteren Bürgern der Gemeinde so etwas wie einen Shuttleservice zum Einkaufen oder zu Freizeitaktivitäten zu ermöglichen. „Je mehr der Bus auf der Straße ist, desto besser“, erklärt Klaus Settele. Bis es soweit ist, dass das Mehrgenerationenmobil durch die Gemeinde fahren kann, ist noch einiges zu tun. Der Verein, der hinter dem Angebot stehen soll, muss noch gegründet werden. „Einen Namen mit Symbolcharakter soll der Verein bekommen“, erklärt Klaus Settele. Zudem muss eine Satzung aufgestellt werden. Förderanträge sind ebenfalls zu stellen. Dass es dazu bereits Vorgespräche gegeben hat, erklärte Binder in der Sitzung.

Vom Verein Wittelsbacher Land habe die Idee Zuspruch bekommen. Fördergelder in Höhe von 50 Prozent für das anzuschaffende Mehrgenerationenmobil sowie für die dazugehörige Garage und der Carport wurden in Aussicht gestellt. Auch die Regierung von Schwaben könnte einen Zuschuss geben, wenn mehrere Zwecke erfüllt werden. Zuschüsse von 2000 Euro jährlich für die laufenden Kosten sowie 200 Euro für den Personenbeförderungsschein stehen an dieser Stelle im Raum. Die Kosten für das Projekt belaufen sich laut Binder auf 83670 Euro. Diese Summe beinhaltet auch die Kosten für eine Ladestation, die über eine Photovoltaikanlage betrieben wird.

Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte, dass die Gemeinde auch ihren Teil zu diesem Projekt beisteuern soll. Ein einmaliger Investitionszuschuss von 8000 Euro zur erstmaligen Projektfinanzierung, ein jährlicher Betriebskostenzuschuss von 1000 Euro sowie das Angebot eines gemeindlichen Grundstücks mittels Erbbaurecht als Standort für Garage und Carport wurden von den Räten beschlossen. Aktuell ist ein ungenutzter Garten gegenüber der Grundschule in Willprechtszell als Standort für die Garage und der Carport im Gespräch. Als Voraussetzung für diese Unterstützung seitens der Gemeinde müsse der Verein gegründet werden, der die Verkehrsangebote eigenverantwortlich und eigenwirtschaftlich betreibt. Zudem müssen die Förderanträge an den Verein Wittelsbacher Land und an die Regierung von Schwaben gestellt werden.

Kathrin Schaller, Martina Scheel und Klaus Settele nahmen als Zuhörer an der Gemeinderatsitzung teil und durften zuhören, wie begeistert sich die Räte über das Mehrgenerationenmobil äußerten. Der Petersdorfer Rathauschef sah folgende Vorteile: Das Mehrgenerationenmobil soll die Verbindung der Ortsteile verbessern, Vereinen eine gemeinschaftliche Anreise ermöglichen und Senioren im Ort Besuche der Kirche, beim Arzt oder zum Einkaufen erleichtern. Stephan End bezeichnete die Initiative als „wichtiges Angebot“ und zollte den Engagierten Respekt dafür, dass sie sogar „unmögliche Fördertöpfe“ ausfindig gemacht haben. Nur der Standort der Garage sei zu überdenken, da unklar ist, wie lange das Haus, das aktuell auf diesem Gemeindegrundstück steht, noch eben dort stehen wird. Robert Langenegger stimmte diesem Punkt zu, fand aber vor allem lobende Worte: „Super, dass es gemacht wird.“ Andreas Lamminger sicherte der Initiative Unterstützung zu: „Wir werden euch auch beim Verein unterstützen. Das muss es uns wert sein, schließlich war es der wichtigste Punkt im Gemeindeentwicklungskonzept.“ Markus Ehm stimmte begeisterte ein: „Großer Respekt für diese Leistung. So wird aus einer Idee aus dem Gemeindeentwicklungskonzept eine Investition in die soziale Infrastruktur. Ich freue mich auf den Bus.“

Zudem regte der Rat an, ob nicht die Gemeinde selbst als Gründungsmitglied in den Verein eintreten wolle. Natürlich dürfen sich auch alle weiteren interessierten Bürger im neu zu gründenden Verein engagieren, erklärte Klaus Settele nach der Sitzung. Wer sich einbringen will, könne sich dazu direkt bei der Gemeinde melden.

