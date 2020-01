28.01.2020

Ein Defibrillator für Schorn

Bei Feuerwehrversammlung kündigt Pöttmes’ Bürgermeister Unterstützung der Gemeinde bei der Anschaffung an

Die Gemeinde Pöttmes will die Anschaffung eines Defibrillators für den Ortsteil Schorn unterstützen. Das kündigte Bürgermeister Franz Schindele bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schorn an. Er lobte das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrler und betonte, wie wichtig diese Arbeit für die Versorgungssicherheit der kleinen Ortsteile sei.

Einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben der Feuerwehr präsentierte Kassenwartin Verena Harlander. Es folgte der Tätigkeitsbericht des Kommandanten Markus Mayer. Über die erfolgreiche Absolvierung der Leistungsprüfung, einige Übungen und freiwillige Einsätze hatte er einiges zu berichten. Anschließend trug der Schriftführer Andreas Harlander seinen Bericht über die Ausschusssitzungen vor.

Kreisbrandmeister Thomas Pechmann informierte die Versammlung über Angebote und Aktivitäten der Kreisführung. Dabei ging er näher auf die laufende modulare Trupp-Mann-Ausbildung, die Motorsägen-Kurse, das neue Führungskonzept und weitere Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten ein.

Der Vorsitzende Franz Kriegl berichtete über die Vereinstätigkeit des vergangenen Jahres. Dazu zählten auch die Teilnahme am Vereinsjubiläum des Pöttmeser Kegelclubs und am Pöttmeser Volksfest sowie das Schorner Sommerfest. (AN)

