vor 48 Min.

Ein Dixi-Klo für den Badesee in Oberach

Die Badesaison am Oberacher Badesee ist schon gestartet. Bald wird dort eine mobile Toilette aufgestellt.

Von Josef Abt

Nachdem die Badesaison am Oberacher Badesee gestartet ist, kam im Rehlinger Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Frage nach Aufstellung einer Dixi-Toilette auf. Laut Bürgermeister Christoph Aidelsburger ist sie bestellt und soll bald stehen. Außerdem ging es um folgende Themen:

Der Radweg von Oberach nach St. Stephan muss nach den Feldbestellungen von Humus gereinigt werden. Dem Hinweis geht die Gemeinde nach.

Angepasst werden soll die Homepage der Gemeinde, nachdem bekanntlich viele neue Gesichter, angefangen bei Verwaltung, Bürgermeister und Gemeinderat zu finden sind.

Verliert sich die "Wörle-Spange" im Nichts?

Ob es weitere Informationen zur diskutieren Umfahrung von Gersthofen, also die „Wörle-Spange“ gibt, wollte Quirin Wilhelm wissen. Christoph Aidelsburger hatte dazu unlängst ein Gespräch mit dem Landrat. Seine Botschaft: Es müsse keiner Sorgen machen, die Sache verlaufe wohl „im Nichts“.

Abgesenkte Gullydeckel sind immer wieder ein Ärgernis. So auch in Sägmühl und an einigen anderen Stellen in der Gemeinde. Dem soll die Kreisstraßenbehörde in Kürze abhelfen.

Baustelle der Telekom wird als Gefahr gesehen

Zur Baustelle der Telekom an der Hauptstraße in Rehling bei der Abzweigung in den Baumweg kam die Frage auf, wie lange dies voraussichtlich noch dauert. Sie sei eine große Behinderung und Gefahr für Fußgänger und Personen mit Rollator, die wegen der Sperrung vom Fußweg auf die Fahrbahn müssen.

