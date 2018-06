30.06.2018

Ein Fest für den 13-jährigen Marius

Was Familie Schmidberger in Pöttmes geplant hat

Das Charity-Fest zugunsten von Marius steigt am Samstag, 14. Juli, in Pöttmes. Für die Schmidbergers ist es die dritte Veranstaltung dieser Art. Sie bewegt der Gedanke, anderen zu helfen, wenn es einem selbst an nichts mangelt. Der gesamte Erlös, einschließlich der Eintrittsgelder und der Versteigerung, kommen Marius zugute, dessen Herzenswunsch die Einrichtung eines eigenen Zimmers ist. Beginn der Veranstaltung ist 17 Uhr bei den Schmidbergers Am Galgenfeld 4 in Pöttmes.

Für Essen und Getränke beim Fest ist gesorgt, auch das Rahmenprogramm steht. So wird Florian Simbeck, bekannt aus dem Comedyduo Erkan und Stefan die Versteigerung führen. Andreas Matthes und Johanna Schmaus zeigen eine Miniversion des Musicals „Wolle, Wiwi und Wawa auf der Suche nach Wuwu“. Eigens für Marius haben die Schmidbergers weitere Überraschungseinlagen geplant. Zu den Gästen gehört auch Familie Gerbl, für deren Sohn Lenny im vergangenen Jahr das Fest ausgerichtet wurde.

Der Eintritt kostet 18 Euro für Erwachsene und zehn Euro für Kinder bis einschließlich 16 Jahre. Darin enthalten sind Essen und Getränke. Aufgrund einer begrenzten Anzahl von Plätzen wird um eine rechtzeitige und verbindliche Anmeldung gebeten.

Auch die Einlassbänder sollten im Voraus gekauft werden. Per E-Mail an info@edelstahl-schmidberger.de, oder per SMS/WhatsApp: 0151/ 560 913 97. (vj)

