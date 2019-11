vor 47 Min.

Ein Format – viele Unterschiede

In der bekannten Reihe „Das kleine Format“ sind im Köglturm in Aichach Arbeiten von 38 Künstlern zu sehen. Fast 130 wollten dort ihre Bilder ausstellen. Morgen ist Vernissage

Von Gerlinde Drexler

Die Resonanz ist immer riesengroß, wenn der Kunstverein Aichach „Das kleine Format“ im Köglturm ausschreibt. Mit rund 129 Bewerbungen waren es diesmal nicht ganz so viele wie in Spitzenjahren, wo sich bis zu 200 Künstler aus ganz Bayern bewarben. Eine Jury wählte 38 Arbeiten aus, die bis Mitte Dezember im Köglturm ausgestellt werden. Eröffnet wird die Ausstellung am morgigen Sonntag, 3. November, um 11 Uhr.

„Das kleine Format“ ist die längste Ausstellungsreihe des Kunstvereins. Sie lief schon, als der Verein sich noch Kunstkreis Aichach nannte. Ähnlich wie beim Kunstpreis der Stadt können sich Künstler, die in Bayern wohnen oder dort geboren sind, dafür bewerben. Voraussetzung: Es kann nur eine Arbeit der vergangenen drei Jahre eingereicht werden und die Arbeiten dürfen nicht größer als 20 mal 20 Zentimeter sein. Zwischen 120 und 200 Bewerbungen würden jedes Jahr eingehen, sagt Kunstvereinsvorsitzender Werner Plöckl. Für die fünfköpfige Jury, der heuer Beate Berndt, Maria Breuer, Courtenay Smith, Turid Schuszter und Hans Wiedemann angehörten, immer eine schwierige Aufgabe, die 38 Arbeiten auszuwählen, die aufgehängt werden. Drei davon sind von Mitgliedern des Kunstvereins. Wie jedes Jahr sind die ausgestellten Arbeiten auch heuer sehr unterschiedlich. Im obersten Stockwerk des Köglturms hängen vor allem die grafischen Arbeiten. Dort findet sich zum Beispiel eine zarte Zeichnung aus Aquarell und Tusche von der rumäniendeutschen Künstlerin Sieglinde Bottesch, die in Ingolstadt lebt. Sie nannte ihre Zeichnung schlicht „nachts ...“. Ganz anders dagegen die Ätzradierung des Malers und Bildhauers Wolfgang Schuster. Er gab mit seiner Arbeit der „Qual“ ein Gesicht. Die Wechselwirkung von Licht und Schatten erzeugt Intensität.

Einen ganz eigenen Sinn für Humor beweist Manuel Götz mit seiner Kupferstich-Collage „Loderndes Herbstlaub“. Götz lebt und arbeitet in München. Ebenfalls eine Collage, aber aus Linolschnitten, zeigt Andrea Gross aus Augsburg. Ihre Linolschnitte sind von einer klaren individuellen Formensprache geprägt. Über den Titel ihrer ausgestellten Arbeit, „Dornröschen, mies gelaunt“, darf jeder Besucher sich seine eigenen Gedanken machen. Alexandra Klein aus Friedberg mixt gerne ungewöhnliche Materialien. Bei der Friedberger Kunstausstellung zeigte sie heuer eine Arbeit, bei der sie auf Rinde mit Ölpastellkreiden gemalt hatte. Erst auf den zweiten Blick ist zu erkennen, dass ihre im Köglturm ausgestellte Arbeit mit Acryl und Ölkreide auf Papier gemalt ist. Um Neues zu wagen, lässt sich Silvia Jung-Wiesenmayer gerne von Räumen, Gegebenheiten oder Themen inspirieren. Der Titel ihrer Arbeit „Ensö“ bezieht sich auf ein Symbol aus der japanischen Kalligrafie. Statt mit schwarzer Tusche ist ihr „Ensö“ jedoch mit farbigem Lack gemalt. Spuren des Diffusen folgt die Münchner Kunstpädagogin und Kunsthistorikerin Iris Nölle-Wehn. Sie stellt im Aichacher Köglturm eine Zeichnung aus Öl auf Karton aus.

