vor 27 Min.

Ein Herz für Schwalben: Untergriesbacher ausgezeichnet

Landesbund für Vogelschutz hofft auf weitere Nachahmer

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV), Kreisgruppe Aichach-Friedberg, macht sich für den Erhalt von Rauchschwalben stark. Die Vögel sind stark gefährdet. Für sie sollen im Landkreis nun weitere Schlupflöcher entstehen. Dazu hofft der LBV auf die Unterstützung von interessierten Landwirten.

Wie es gehen kann, zeigen seit vielen Jahren Jakob Wünsch und seine Ehefrau Veronika aus dem Aichacher Stadtteil Untergriesbach. Der Landesbund zeichnete das Ehepaar jüngst für sein langjähriges Engagement für Rauchschwalben aus. Es erhielt die offizielle Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“.

Der Generationenhof mit seinen rund 120 Tieren, meist Mastbullen, ist laut einer Mitteilung vor mehr als einem Dutzend Jahren vom Vater auf die Eheleute Wünsch übergegangen. Es handelt sich dabei um einen der klassischen Ställe: warm, ein wenig dunkel und vor allem mit vielen Ecken, Winkeln und Kanten im oberen Wandbereich – ideal für Rauchschwalben.

Der Stall ist so beschaffen, dass die Vögel ungehindert ein- und ausfliegen können. Ein naher Bach sorgt mit Sand und Schlamm für das notwendige Nistmaterial. „Wir sind stolz auf unsere Schwalben“, betont Veronika Wünsch, denn „die gehören einfach dazu“.

Die Schwalben, die rund 1,2 Kilogramm Insekten für die Aufzucht einer Brut benötigen, sind derzeit stark gefährdet. Das liegt auch am modernen Stallbau. Neue Offenställe sind häufig zugig und bieten kaum Möglichkeiten für einen Nestbau. Aus diesem Grund haben die Vogelschützer das Projekt „100 Schwalbenwinkel für den Landkreis“ ins Leben gerufen. Es richtet sich an interessierte Landwirte mit Offenställen, in denen dann die hölzernen „Schwalbenwinkel“ angebracht werden können – ein kostenloser Service und ein Versuch. (AN)

Interessierte Landwirte, die „Schwalbenwinkel“ schaffen möchten, können sich per E-Mail an aichach-friedberg@lbv.de melden.

Themen folgen