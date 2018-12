10.12.2018

Ein Hotel oben beim Burghof

Aichacher Bauausschuss billigt Bebauungsplan für Oberwittelsbach

Das geplante Hotel im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach ist auf seinem Weg durch die Instanzen des Baurechts ein Stück weiter. Der Bauausschuss hat dem Stadtrat jetzt empfohlen, den dafür nötigen Bebauungsplan zu billigen und mit der Beteiligung der Öffentlichkeit zu beginnen. Wie berichtet, soll hinter dem Gasthof Burghof ein zweigeschossiger Bau mit 24 Doppelzimmern entstehen. Die Zeit drängt, denn das Bauprojekt soll bis zur Landesausstellung 2020 verwirklicht werden.

Die Brauerei Kühbach hat als Eigentümer des Grundstücks ohnehin geplant, ihren Waldgasthof in Oberwittelsbach komplett zu renovieren. Nun biete sich unerwartet die Gelegenheit, darüber hinaus rechtzeitig vor Beginn der Landesausstellung unmittelbar südlich des Burghofs das Hotelprojekt zu verwirklichen, so Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz bei der Vorstellung des Vorhabens Ende Oktober. Bauen will die Brauerei mit einem „innovativen Bauunternehmer“, welcher in Stahl-Holzbauweise ein Referenzobjekt schaffen wolle. Die moderne Ausgestaltung des Gebäudes als Flachbau sei dem bereits bestehenden Burghof geschuldet. Sowohl Gaststätte als auch der Neubau sollen Holzverkleidungen mit Holz aus den eigenen Wäldern der Forstverwaltung bekommen. Von dort sollen auch die Hackschnitzel kommen, mit denen Gasthof und Hotel künftig geheizt werden sollen. Das Haus ist als reiner Übernachtungsbetrieb gedacht. Die Gäste sollen im Gasthof Burghof verpflegt werden. Ein überdachter Laubengang soll Hotel und Gasthof verbinden.

Probleme bereitet im Bebauungsplanverfahren der nahe Wald. Dabei muss die Baumfallgrenze von 30 Metern beachtet werden – entweder bautechnisch oder durch die Fällung von Bäumen. (cli)

