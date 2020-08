24.08.2020

Ein Kochbuch mit Rezepten und Geschichten von Senioren

Zwei Adelzhausenerinnen geben eine besondere Sammlung heraus. Entstanden ist die Idee beim "Senitreff", wenn die Besucher erzählten, was früher auf den Tisch kam.

Von Peter Haug

Kochbücher gibt es viele. Aber nun ist ein neues, besonderes erschienen: Rezepte und Geschichten der Senioren aus Adelzhausen, gesammelt und aufgeschrieben von Margret Schmaus mit Unterstützung von Anita Siemann-Wahl.

In 25 Jahren „Senitreff“ wurde viel über die karge Kinder- und Jugendzeit erzählt und über das einfache Essen von früher diskutiert. Einig waren sich alle: Es wurde gegessen, was auf den Tisch kam, und weggeschmissen wurde nichts. Das alte Brot wurde zur Brotsuppe und die Küchenreste bekam das Kleinvieh, wenn man ein kleines Anwesen hatte. Viele nette, aber auch traurige Geschichten kamen an solchen Nachmittagen zum Vorschein.

Interessiert hörte Margret Schmaus zu, wenn von der „guten alten Zeit“ erzählt wurde, die oft gar nicht so gut war und noch nicht so lange her ist. Hier entstand ihre Idee zu einem kleinen Rezeptbuch mit Geschichten aus dem Leben.

Bäuerinnen erzählen ebenso wie Städter

Wie kunterbunt die Runde war und ist, lässt sich aus diesem Büchlein erahnen: Bäuerinnen und Hausfrauen, die nur für Mann und Kinder da waren, Handwerker, die noch 50 Stunden in der Woche schufteten, Städter und Fabrikarbeiter. Sie mussten kochen, was der Garten oder der Hof hergab. Schmalhans war häufig der Küchenmeister.

Das Rezepte- und Geschichtensammeln über 18 Jahre hinweg konnte konkrete Formen annehmen, als Margret Schmaus Anita Siemann-Wahl, eine pensionierte Deutschlehrerin, die seit 25 Jahren in Adelzhausen wohnt, kennenlernte. Spontan erklärte sich Siemann-Wahl bereit, mit ihr dieses Büchlein zu verwirklichen. Sie übernahm die Schreibarbeit und die redaktionelle Durchsicht. Nun liegt es vor.

Wegen Corona kann keine Buchvorstellung stattfinden. Wer Interesse hat, kann dieses Werk zu den Öffnungszeiten der Raiffeisenbank in Adelzhausen und im Gemeindehaus erwerben.