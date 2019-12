vor 6 Min.

Ein Konzert voller Entdeckungen

Der Leiter des Ensembles, Alfons Brandl (Mitte), ist Professor in Nürnberg. Das Ensemble 12 trat in Rehling mit folgender Besetzung an: (Sopran) Swenja Ferber, Elisabeth Reitzer, Christiane Zeman, (Alt) Katja Karrer, Marion Pschorr, Alexandra Vildasola, (Tenor) Andreas Dier, Stefan Heidweiler, Christoph Teichner, (Bass) Matthias Räupke, Kilian Stein und Daniel Valeske.

Ensemble12 bringt rund 100 Besuchern in der Rehlinger Pfarrkirche viele weitgehend unbekannte Chorwerke nahe

Knapp 100 Zuhörer kamen zu einem besonderen Konzert in die Rehlinger Pfarrkirche. Das Ensemble12 nahm sie auf eine Art musikalische Entdeckungsreise zu einer Reihe bislang unbekannter Lieder mit. Der in Rehling ansässige Musikprofessor Alfons Brandl hatte den Abend mit seinem Ensemble 12 arrangiert. Dabei handelt es sich um ein Vokalensemble aus zwölf Sängern. Mit dem gleichen Programm trat die Gruppe einen Tag später in der Pfarrkirche St. Ulrich in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) auf. Beide Male stand das Konzert unter dem Titel „In adventu Domini“.

In der wunderbar klaren Akustik der Rehlinger Barockkirche erklang ein Adventsprogramm, das thematisch an den vier Adventssonntagen ausgerichtet war und eine Vielzahl weitgehend unbekannter Chorwerke aus allen Epochen beinhaltete. In den vier Programmblöcken erklangen als roter Faden jeweils eine kurze Motette von Josef Gabriel Rheinberger, ein mit dem Publikum ge-sungenes bekanntes Adventslied und eine Vertonung von „Es ist ein Ros entsprungen“ aus der Weihnachtsgeschichte von Hugo Distler. Daneben erklangen Chorwerke von G. Aichinger, G. de Wert, L. Bardos, S. Wawer, V. Nees, H. Villa-Lobos, M. Duruflé und I. Antognini.

Das Ensemble12, das viele Zuhörer zum ersten Mal hörten, präsentierte sich dabei als Solistenensemble mit erstaunlicher Homogenität und Intonationssicherheit. Schon bei der eingangs gesungenen Motette „Ad te levavi“ von Rheinberger war die große dynamische Bandbreite vom eindringlichen Pianissimo bis zum strahlenden Fortissimo zu erleben. Dabei war eine musikalische Artikulation und Textverständlichkeit zu hören, die professionellen Maßstäben genügte.

Die zwölf Sänger kommen aus ganz Bayern an Wochenenden zur Probenarbeit zusammen, zumeist in Rehling. Besonders schön war die Interpretation von Giaches de Werts „Gaudete in Domino“. Das Werk der Hochrenaissance wurde mit dem gregorianischen Introitus verbunden und klar und obertonreich gesungen. Das „De profundis clamavi“ des Holländers Vic Nees entwickelte sich vom mystischen Anfang zu einem anrührenden Aufschrei, bis es am Ende fast im Nichts versank.

Die dritte Entdeckung des Abends war die Sangesfreude des Rehlinger Publikums. Vier bekannte Adventslieder hatte der Leiter des Ensembles zum Mitsingen für die Zuhörer arrangiert.

Und siehe da, in der Kirche erklang ein hundertstimmiger, mächtiger Chor, der allen zu Herzen ging. Am Ende gab es langen und herzlichen Applaus und eine stimmige Zugabe, „A child is born“ von Thad Jones. (at, AN)

Das Ensemble singt am Freitag, 27. März, in Rehling ein Programm mit zwei großen, barocken Vertonungen des „Stabat mater“.

